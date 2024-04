Mendoza: aprueban nueva ley de residencias

Este miércoles 17 fue aprobado en Diputados el proyecto que modifica la ley de residencias médicas y no médicas en la provincia de Mendoza. El mismo ya contaba con media sanción en el Senado. El proyecto fue presentado dentro del paquete de leyes sobre salud, con el argumento de que vienen a solucionar la falta de profesionales y a incentivar las residencias.

La falta de médicos no es nueva y se ha visto agravada por una alta migración de profesionales. Esto producto de los bajos salarios que ofrece la provincia y las pésimas condiciones laborales. Pero las modificaciones propuestas para la ley de residencias va a echar más leña al fuego de la crisis.

El gobierno insiste en considerar a las y los residentes como becarios y no como trabajadores. Esto es un ataque a las condiciones laborales y deja abierta la posibilidad de que avancen sobre derechos como el aguinaldo o la asociación gremial. Además, establece las remuneraciones en base a Unidades Formativas (UF), donde el pago para cada residencia será dispuesto discrecionalmente por el Ejecutivo. En otras palabras, eliminan las paritarias para fijar salarios por decreto.

Pero el salario ya no será para todos el mismo, sino que cada carrera tendrá uno distinto según el gobierno considere más o menos necesaria la residencia. A la fecha, no se conoce cuál sería el valor de UF que corresponde a cada especialidad. Si tenemos en cuenta las necesidades sanitarias de la población y no las “necesidades” del mercado, no hay una sola especialidad que no esté en falta. Esto no quiere decir que la situación sea igual en todas las especialidades pero es un verdadero sinsentido establecer carreras “prioritarias”.

Por otro lado, plantea la posibilidad de considerar el último año de la facultad como el primer año de residencia. Para eso primero tienen que modificar los planes de estudio tanto de la carrera universitaria como de las residencias. La finalidad de esta medida no es acortar los tiempos de formación, como dicen desde el gobierno, sino que buscan ahorrarse el sueldo de los residentes de primer año, pasando a un sistema similar al que existe en México, donde los estudiantes del último año son explotados en los hospitales sin recibir un peso.

No hay que olvidar que, a nivel nacional, se busca modificar los planes de estudio para quitar el título habilitante a la carrera de medicina. De consumarse estos dos cambios, los estudiantes se verían obligados a realizar una residencia al finalizar la universidad, mientras que los hospitales serían sostenidos no ya por la mano de obra barata de un residente, sino por la mano de obra gratuita de un estudiante.

Esta ley debe ser entendida en el marco del paquete de leyes presentadas por el oficialismo. En ellas se puede ver que el verdadero objetivo del gobierno es ajustar el presupuesto de salud y aplicar una reforma laboral contraria al interés de las y los trabajadores. Por eso es fundamental que residentes, estudiantes de medicina, trabajadores de la salud y trabajadores en general rechacemos esta y todas las leyes antiobreras y reaccionarias del gobierno.

Planteamos la derogación ya de la nueva ley de residencias. Los residentes somos trabajadores de la salud. Salario inicial igual a la canasta familiar, hoy en $770.000. Basta de precarización laboral. Que se trate el proyecto de ley presentado por la Asamblea de Residentes. No al ajuste en salud.