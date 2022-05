Mientras crecen los paros en Página/12 y Perfil, la UTPBA firma otra paritaria de hambre

La extinta burocracia de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) acaba de firmar una nueva paritaria que consolida un salario de hambre para los trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires. Es que la suba del 56% para los salarios reales en seis cuotas durante un año no sólo no alcanzará para empatar la inflación pautada en el período sino que, además, no recuperará ni un punto de los muchos que el gremio viene perdiendo en los últimos años.

Es que, de 2016 a esta parte, la caída del poder adquisitivo del sector ya acumula un 48%. Mientras que en enero del 2016 el salario de la categoría testigo de redactor superaba en un 35,9% la línea de pobreza, a mayo de este año, el mismo se ubica un 30,3% por debajo. Dicho de otra forma, mientras en la actualidad la inmensa mayoría de los trabajadores del gremio percibe salarios netos de alrededor de $60 mil, hace apenas seis años cobraba el equivalente a $129.500 de la actualidad.

Esta situación es el resultado de una seguidilla de paritarias a la baja firmadas con la complicidad de la UPTBA a espaldas de los trabajadores de las redacciones organizados en el SiPreBA. La pulverización del salario es una política impuesta por las patronales que, conscientes de la absoluta ilegitimidad de la UTPBA, sostienen en forma artificial su representatividad. El propósito de destruir el salario busca imponer, en los hechos, una profunda reforma laboral consistente en la vulneración de la jornada laboral y los convenios por la vía del pluriempleo y las “colaboraciones” bajo la forma de monotributo.

Esta asociación ilícita entre patronales y un sindicato vaciado solo es posible con la complicidad del ministerio de Trabajo que, durante ya tres gobiernos consecutivos, se niega a reconocer la legítima representación del SiPreBA en las paritarias por la vía del otorgamiento de la personería gremial o, al menos, su participación efectiva en la mesa de discusión salarial. Fueron los delegados y paritarios de base con mandato de las asambleas en las redacciones los que recuperaron en 2013 la paritaria general del gremio de prensa y fundaron el SiPreBA.

Con todo, por abajo, la situación es desbordante. Los trabajadores de Página/12 realizaron un acto en la puerta de la redacción en ocasión del 35° aniversario del medio y como parte de su plan de lucha que ya acumula trece paros de 24 horas que, por la adhesión de editores y subeditores, llegaron a imponer la no salida del medio por primera vez en la historia como resultado de una medida gremial. La patronal de Página/12, el Grupo Octubre, está liderado por el titular del sindicato de encargados de edificios Víctor Santa María quien, además, es integrante del Consejo Directivo de la CGT y presidente del PJ capital. La actitud del sindicalista empresario y hombre del riñón de Alberto Fernández es elocuente: se niega a abrir una negociación con los representantes de los trabajadores y, a la vez, intenta quebrar la huelga publicando en Página/12 notas de otros medios del grupo con el propósito de carnerear la huelga.

A la par, en Editorial Perfil los trabajadores realizaron un nuevo paro de 24 horas el martes ante el incumplimiento por parte de la patronal de Jorge Fontevecchia de su compromiso asumido en la cartera laboral para completar el pago de los salarios del mes de abril que adeudan. La empresa se encuentra en expansión y, como denuncian sus delegados, financia sus inversiones reteniendo parte del salario de los trabajadores. Esta práctica la realiza con la complicidad del gobierno que, a la vez que no ejecuta sanciones como las que dispone la cartera laboral, continúa premiando al medio con el otorgamiento de pauta oficial sin condicionamiento alguno al cumplimiento de la normativa laboral vigente.

La patronal de Clarín, además, anunció su intención de limitar el alcance de la última cuota paritaria de 2021 del 12% sobre el salario básico y no sobre el conformado. Ante esa situación la comisión interna del SiPreBa convocó asambleas para definir medidas de lucha por el cumplimiento cabal de los incrementos y por una mejora en términos reales de los salarios.

El reclamo de los trabajadores de Página/12 en huelga es el de recuperar el poder adquisitivo del año 2017 que es el reclamo de todo el gremio. Para eso el SiPreBA acompaña el plan de lucha que se viene desarrollando de manera desigual en los diferentes medios con actos en Página, Clarín, Perfil, La Nación y que concluirá su segunda etapa el 6 de junio (previo al día del periodista) con una concentración y olla popular frente a las cámaras del sector.

Es tiempo de construir un paro general y coordinado en todas las redacciones para rechazar una nueva paritaria de hambre, imponer una recuperación del salario real, exigir al Estado el condicionamiento de la pauta oficial al cumplimiento de las leyes laborales, democratizar su distribución en favor de los medios recuperados por sus trabajadores y cooperativas y conquistar la personería definitiva para desplazar de una vez y para siempre a la burocracia de la UTPBA.