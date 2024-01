Mientras el 30% de los trabajadores en Pilar no tiene vivienda propia, el municipio destina 180 hectáreas a la construcción de un country

En estos días se hizo pública la construcción de un nuevo country en Pilar. Se trata de Openn Pilar, que “contará con 180 hectáreas y varias lagunas. Con una inversión original de 40 millones de dólares, avanzará la construcción de un nuevo country en Pilar” (Pilar de Todos).

La urbanización se erigirá sobre 180 hectáreas, entre los desarrollos Pilará y Estancias del Pilar. El proyecto contará además con lagunas artificiales, lo cuál implicará desviación de agua para concretarlas. El mismo está ubicado en las riveras del Río Luján y detrás del barrio Luchetti.

Los vecinos de barrio Luchetti hace años que denuncian las consecuencias de este emprendimiento.

Mariela Unayche comentó: “Esto lo venimos denunciando hace dos años, acá en Manzanares se hicieron videos, entrevistas, informamos al periodismo local la destrucción del humedal mostrando la deforestación, el golpe brutal a la naturaleza, al río y sus brazos. Han rellenado todo y hay calles que van directo a los countrys de Pilar, desviaron el río a balnearios privados, hemos perdido gran parte de un pulmón natural, más los basurales a cielo abierto que se han instalado”

“La compañía que está desbastando el lugar es contratada por el municipio de Pilar, son trabajadores municipales los que manejan las máquinas y están haciendo gigantescas plataformas pegadas al barrio. Delinearon con una zanja de un metro de ancho por tres de hondo lo que es el barrio Luchetti fondo con el nuevo country. Además al desviar el agua, las napas bajan y el barrio se queda sin agua” agregó.

Las verdaderas razones de la “rectificación y adecuación” del Río Luján

Como denunciamos en Prensa Obrera, el doble negocio de la empresa que trabajó en la primera etapa de obras de la rectificación del Río Luján (Pilar), supuestamente para solucionar los problemas de inundaciones, es la misma que eleva los terrenos del valle de aluvial y altera el cauce del río para la construcción de los barrios cerrados.

Sumado a esta alteración de la cuenca están los canales clandestinos de los campos río arriba, que aumentan el caudal de los afluentes que luego recargan al Río Luján. En definitiva, las reales causas de las inundaciones no están contempladas. La importancia de los humedales como purificadores, abastecedores y reguladores de las aguas han quedado en el olvido con esta obra.

El nuevo COUT de Unión por la Patria al servicio del negocio privado

Durante el debate sobre el nuevo código de ordenamiento urbano territorial, ya aprobado, el actual intendente criticaba el código anterior de Ducoté (PRO) porque “beneficiaba los negocios para unos pocos” y hacía referencia a que esta nueva planificación beneficiaría al “conjunto de los pilarenses”. Desde el Partido Obrero denunciamos enérgicamente que esta planificación territorial era un maquillaje para ocultar los verdaderos intereses en pugna.

Todos los gobiernos de las últimas décadas en el distrito, pasando por el Pro y Unión por la Patria, han defendido históricamente los intereses del sector industrial y comercial, otorgando facilidades, “premios” y reducción de impuestos para el desarrollo de la especulación inmobiliaria en el distrito. Ninguno ha dado solución a la falta de servicios esenciales en las barriadas, a la demanda habitacional y la prioridad de la salud y la educación pública.

Los gobiernos capitalistas hicieron crecer un Pilar en favor de la especulación inmobiliaria, countrys y barrios cerrados. Los verdaderos intereses que defienden la actual gestión y la anterior, son los del negocio de la especulación inmobiliaria y las grandes industrias a costa de las condiciones de vida de las y los trabajadores.

La situación de los vecinos de Pilar es calamitosa. Más del 30% de la población no tiene vivienda propia. El 75% no tiene acceso a la red cloacal, el 64% no tiene acceso al agua corriente, el 59% no tiene acceso al gas natural (Censo 2022).

Necesitamos una nueva organización en el distrito que logre dar salida a las verdaderas necesidades populares, un plan urgente de construcción de viviendas sobre las tierras ociosas que logre además dar trabajo genuino y bajo convenio para los desocupados del distrito. Una planificación urbana que garantice redes de agua, gas y cloacas para toda la población, el arreglo de las escuelas y hospitales y contratación del personal necesario bajo convenio.

Decimos No a la rectificación del Río Luján, fuera las industrias contaminantes de categoría 2 y 3 en los barrios, regulación del uso de agrotóxicos.