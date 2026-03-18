Milei insiste en alinear a la Argentina en la guerra del imperialismo y el sionismo contra Irán

El presidente Javier Milei dedicó su discurso por el 34° aniversario del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires a ratificar su apoyo a la guerra que Estados Unidos e Israel emprendieron contra Irán. Usó conceptos similares a los de su intervención de la semana pasada en la Universidad Yeshiva, en Nueva York, cuando sostuvo que “vamos a ganar la guerra” y se jactó de ser “el presidente más sionista del mundo”.

Los argumentos con los que Milei justifica este alineamiento son sorprendentemente burdos y maniqueos, propios de una cruzada religiosa. En la óptica del gobierno, de un lado está la civilización occidental y judeocristiana, con sus valores liberales y democráticos, y del otro el terrorismo, la dictadura y el desprecio por la vida. No exageramos ni un ápice: en el acto de Retiro, frente al edificio en que funcionaba la embajada israelí, Milei se refirió a una lucha en curso “entre la luz y las tinieblas” y cerró con su ya clásica invocación a las “fuerzas del cielo” del libro de los Macabeos. “Tanto en política interior como exterior tenemos un norte claro: la moral como política de Estado. Entendemos que el respeto a los valores de Occidente es la base de todo buen gobierno”, apuntó el mandatario.

Cuanto más insiste Milei en darle un carácter moral a estas batallas, más fuerte se vuelve el contraste con la realidad. La agresión lanzada por la Casa Blanca y Tel Aviv contra Irán ya dejó más de 1.300 muertos, en su mayoría civiles, incluyendo las 160 niñas de la escuela en Minab. En Líbano, son más de 700 los muertos y hay más de medio millón de desplazados.

El presidente puntualizó que lo une a Israel “la convicción de que la libertad, la democracia y el respeto por la vida deben ser defendidos sin ambigüedades”, cuando Israel ejecuta un genocidio en la Franja de Gaza, avanza hacia una anexión de facto de Cisjordania, arrasa el Líbano (sin respetar ni siquiera los hospitales) y discute la instauración de la pena de muerte exclusivamente para los palestinos. Milei afirma que “frente al terrorismo no puede haber tregua”, y es aliado de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, sobre quien pesa una orden de captura internacional por crímenes de lesa humanidad.

El presidente volvió a responsabilizar a Irán y Hezbollah por los atentados contra la embajada de Israel y la Amia, y defendió el juicio en ausencia contra exfuncionarios iraníes que se prepara por ese último ataque. Es una instrumentación política, ya que el encubrimiento estatal y la desviación de las investigaciones impiden tener una certeza sobre los hechos. En 2004, el primer juicio por la causa Amia debió ser anulado ante las gravísimas irregularidades del proceso. El exjuez Juan José Galeano, dos fiscales y funcionarios de inteligencia terminaron condenados por encubrimiento, en un proceso en que también fueron acusados y absueltos el expresidente Carlos Menem y el expresidente de la Daia, Rubén Beraja. El verdadero camino para saber la verdad sobre los atentados empieza por la apertura de los archivos de los servicios de inteligencia del Estado.

Algunos medios de comunicación argentinos han señalado que el régimen iraní respondió al discurso de Milei en Nueva York con amenazas. En rigor, no hay respuesta oficial iraní. Se refieren a una columna de opinión aparecida en el Tehran Times (publicación oficialista) del lunes 16, titulada “Milei, quo vadis?”, firmada por Saleh Abidi Maleki, que afirma que el presidente cruzó una “línea roja”, que “Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino”, y que debería “diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. En resumen, no se trata de un texto oficial, pero indica las primeras repercusiones de la postura del gobierno argentino.

El Frente de Izquierda se movilizó este martes 17 a Cancillería para repudiar la agresión imperialista y sionista contra Irán y el alineamiento de Milei con Trump y Netanyahu. Una derrota de Estados Unidos e Israel reforzaría la lucha de los pueblos del mundo.