“Milei quiere a una juventud sometida, que piense en las fuerzas del cielo y no en las fuerzas de la capacidad transformadora de la humanidad”

Durante el tratamiento de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, Romina Del Plá (diputada nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda), en una de sus intervenciones, denunció la enorme ofensiva del gobierno a las universidades y a la educación pública en general.

“Esta cuestión de privilegio es contra el presidente de la Nación, Javier Milei, contra la ministra Pettovello, contra el secretario de Educación, Torrendell, contra el secretario de políticas universitarias, Álvarez, que han llevado a las universidades públicas del país a una situación completamente extrema”, señaló Del Plá.

“Recordemos que esta movilización de más de un millón de personas ha salido a decir en todo el país ‘basta de ajuste a la educación pública’ porque la situación es totalmente extrema, tanto en los gastos operativos como en la falta de aumento a los salarios de los docentes y los no docentes. Hago un llamado a darle continuidad a ese enorme proceso de organización de la docencia universitaria y el movimiento estudiantil porque las negociaciones a lo único que van a llevar es a dos pesos ahora y ajuste para todo el resto del año”, advirtió la diputada de la izquierda.

Luego remarcó que “el gobierno mandó a decir a través de su vocero Adorni que ellos no quieren cerrar las universidades. No es verdad, ellos sí quieren cerrar las universidades porque se han dedicado a denostar la producción de conocimiento científico, laico, crítico que es lo que ocurre las universidades. Es lógico, quien quiere volver al siglo XVIII, quien quiere mandar a los nenes a laburar, quien quiere arrasar con los derechos de la clase obrera, obviamente no quiere pensamiento crítico, no quiere avance científico, no quiere educación laica y muchos menos quiere a una juventud organizada y empoderada. Quiere a una juventud sometida que piense en las fuerzas del cielo y no en las fuerzas de la ciencia y de la capacidad transformadora de la realidad”

“También ataca a la educación en todos los otros niveles, recortando los salarios con el Fonid, recortando el fondo compensador, las partidas para obra de infraestructura y para los comedores escolares. Hago un llamado desde acá a los estudiantes, a la docencia universitaria y al conjunto de la población a defender las universidades”, concluyó.

