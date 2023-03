Misiones: despiden a no docentes de la Universidad Dachary tras reclamos salariales

A mediados de febrero trabajadores no docentes de la Universidad Gastón Dachary, en Misiones, iniciaron un reclamo de aumento salarial acorde a la inflación, por vía de notas dirigidas al rector y dueño de la misma. Este fue respondido con un esquema de aumentos en cuotas totalmente insuficientes, y días después como los trabajadores volvieron a insistir en su reclamo la respuesta fue comenzar a despedir a algunos de los firmantes.

Condiciones laborales que rozan la esclavitud

La situación de las y los no docentes del Dachary es inaudita, los salarios van desde $45 mil hasta $80 mil, con regímenes de contratación dispares (planta/prestación de servicios/contratos por seis meses/fraude laboral del monotributo). Los contratos van por 6, 8 y hasta 10 horas, pero estas no figuran en el recibo de sueldo y que si hay “excedentes” son dibujadas bajo fraude laboral.

Todo esto teniendo en cuenta que las cuotas superan los 30 mil pesos y son cobradas incluso en enero-febrero-marzo (meses en los que no se cursa).

Los trabajadores del Dachary son contratados por la Fundación Ipesmi, instituto superior “hermano”, por lo que muchas de las medidas (insuficientes) del gobierno para que los trabajadores del sector privado puedan paliar la crisis, como el magro bono del año pasado, no les llegan.

Los trabajadores ante esta situación agregaron el pedido en la segunda nota de “Piso salarial, convenio colectivo de trabajo y categorización por tareas”, esto fue respondido con el despido de tres trabajadores de bedelía, maestranza y chofer, tres días después de presentada la nota y días después de una trabajadora del sector de académica. Esto según la patronal es un simple “recorte de personal” (como si fuera poca cosa), pero las y los trabajadores están conscientes de que es un claro intento de disciplinamiento para que abandonen el reclamo.

La falta de respuesta del Estado nacional y provincial

Lxs trabajadores se acercaron a ambos ministerios de Trabajo (nacional y provincial), desde el primero le respondieron que no podían accionar a menos que uno de los despedidos haya estado en negro, en un claro posicionamiento de lavarse las manos, a favor de la patronal. Desde el provincial les respondieron que junten pruebas, que agiten la problemática en redes y que busquen la ayuda de algún sindicato no docente privado. Aún así lo más indignante de esta situación, podría llegar a ser que los trabajadores despedidos, al presentarse al Anses, les comunicaron que no les correspondía el subsidio de desempleo.

Este posicionamiento no nos sorprende de parte del Estado, que sea cual sea el color político, siempre se posiciona del lado de la patronal, pero este es un caso especial, ya que el rector y dueño del Dachary, es el Ingeniero Luis Lichowski, quien es y fue funcionario de distintos estamentos del gobierno renovador, a parte de ser uno de los representantes más importantes de la burguesía local. Desde el 2007 es parte de la gestión misionerista del exintendente Orlando Franco, creándose para él mismo la secretaría de planificación urbana y desarrollo económico, gestión que se rumorea ofrendó el terreno donde se desarrolló el campus urbano. Desde el 2015 hasta el 2021 fue ministro de Industria del gobierno provincial, impulsando el sueño húmedo de “la provincia Start Up” de Rovira, una pantomima que ya hemos denunciado y no se condice con la realidad de los trabajadores misioneros. Además es representante de los rectores de las universidades privadas en el Consejo Consultivo de la Cancillería Argentina.

Por la victoria de las y los trabajadores

El conflicto halló la simpatía en parte del estudiantado y hay docentes y extrabajadores también que se acercaron y se ubicaron como la voz del conflicto para que quienes tienen riesgo de ser despedidxs, no sean expuestos. Llamamos a la comunidad educativa del Dachary a rodear de solidaridad el reclamo, para que pueda efectivizarse un plan de lucha por la recomposición salarial, la creación de un convenio colectivo de trabajo y la categorización por tareas, como así también la reincorporación de todos los despedidos y el inmediato pase a planta de todos los precarizados.

Desde el Partido Obrero exigimos que se abran los libros de la Fundación UGD para que la comunidad educativa sepa en donde se están aplicando las exorbitantes cuotas, como así también la estatización de la UGD bajo control de las y los trabajadores docentes y no docentes y los estudiantes, en un plan por la renacionalización del sistema educativo en su conjunto.