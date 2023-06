“Morales maniobra para rescatar la reforma, pero hay todo un pueblo en la calle rechazándola”

En una conferencia de prensa realizada mientras se sostienen cortes de ruta en toda la provincia de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales anunció un recule con dos artículos de la reforma constituyente sancionada a escondidas en la noche del jueves, que motivaron particularmente la movilización de las comunidades originarias. “Es una maniobra para rescatar una reforma que es repudiada por todo un pueblo movilizado, declaró Sebastián Copello, dirigente del Partido Obrero.

“Hay una rebelión popular en la calle, hay Miles de personas movilizadas en toda la provincia. Hay una pueblada. En La Quiaca, por ejemplo, mañana cierran los comercios para sumarse al corte. Están los docentes, los estatales, las comunidades originarias, los vecinos, es todo un pueblo diciendo que la reforma no tiene que pasar. Morales ahora recula solo con dos artículos, pero es una maniobra para rescatar la reforma”, dijo Copello, en referencia al anuncio oficial de que dejaría sin efecto los artículos 36 y 50 de la reforma.

El dirigente del PO, convencional constituyente del Frente de Izquierda que renunció en rechazo a la reforma, resaltó: “Rechazamos integralmente la reforma constitucional que busca callar al pueblo y prohibir la protesta, para darle más seguridad a las multinacionales que saquean el litio, a los ingenios que explotan a los obreros azucareros. Hay que redoblar la movilización para que caiga la reforma entera”.

Por último, agregó que “Morales en su conferencia de prensa no dió respuesta a los reclamos, que no son solo el rechazo a la reforma. Los docentes llevan más de 10 días de huelga porque no quieren cobrar más un básico de 34 mil pesos; están las comunidades originarias que defienden sus tierras y el acceso al agua; los desocupados denuncian que no llegan los alimentos a los comedores. Sostengamos todas las medidas de lucha hasta que den respuesta a todos los justos reclamos del pueblo de Jujuy”.