Moreno: desastre por la tormenta y falta de asistencia estatal

El distrito de Moreno fue azotado por la brutal tormenta en la madrugada del domingo dejando sin luz, sin agua, sin techo, sin 4G, sin asistencia a gran parte de la población del distrito y hasta un muerto producto de la caída de un árbol. Hubo Miles de postes de luz y árboles caídos que dejaron a gran parte de la población sin electricidad, dejándolos a su vez sin agua, ya que 80% de la población no tiene agua de red y depende de la electricidad para extraer agua con sus bombas. El otro 20% tampoco tuvo agua porque las bombas de Aysa dependen de la electricidad.

También dejó sin comunicación a cientos de personas por la falta de electricidad en las baterías de sus celulares. Se vieron personas yendo a las plazas a cargar de los tomacorrientes de los postes. Además, hubo problemas de conexión por desperfectos en las antenas de 4G. Las calles quedaron intransitables debido a la cantidad de árboles caídos o debido al agua acumulada y el barro. El transporte público fue cortado en su totalidad porque no podían ingresar a los barrios. A cuentagotas se restableció a medida que el municipio fue despejando las calles.

Pero lo que muestra este tipo de tormentas son tres cuestiones: primero, el cambio climático que genera estas brutales tormentas. Segundo, la precariedad de la infraestructura en el distrito porque existen miles de casas que fueron construidas de manera muy precaria por los niveles de pobreza y déficit habitacional. En muchas de ellas sus techos fueron totalmente desprendidos. Si bien también afectó a casas de sectores “altos”, estos al tener un buen poder adquisitivo no tendrían mayores problemas para resolverlos. Por ultimo, también se mostró la falta de asistencia de parte del Estado municipal que si bien estuvo recorriendo los barrios, liberando las calles de los árboles y asistiendo a las personas con agua potable, se han manejado de manera arbitraria y en muchos casos para nada equitativa. Por ejemplo, se repartió agua en comedores oficialistas mientras que a vecinos que se acercaron a delegaciones municipales solicitando agua o ayuda les manifestaron que ya no había más. Los teléfonos de contacto en algunos momentos no funcionaban. Ha habido casos donde hasta se dejaron vencer vacunas de unidades sanitarias porque no consiguieron un grupo electrógeno (o reubicarlas en alguna unidad con electricidad).

Capítulo aparte es la falta de inversión que hay de parte de Edenor, ya que la cantidad de postes caídos fue innumerable. Muchos de ellos estaban agrietados y viejos y con el fuerte viento fueron sacados de cuajo. A las pocas cuadrillas de Edenor se las vio recorriendo algunos barrios pero pasadas las 72 horas todavía hay muchos barrios sin luz. Con la promesa que para el viernes el servicio estará totalmente restituido. Frente a esto ya ha habido un puñado de cortes de ruta y calles en reclamo por la restitución del servicio. Como el caso de los piquetes en Catonas, Ruta 24 y otros.

Por todo esto, llamamos a los vecinos a organizarse para salir a luchar y reclamar por la realización de todas las obras para la restitución inmediata de todos los servicios. Si el capitalismo destruye el planeta, destruyamos al capitalismo.

Claramente, el Estado municipal no estuvo preparado para enfrentar esta crisis de la misma manera que no lo estuvo en el 2012 y esto tiene que ver con la falta de recursos, los ajustes reiterados en todas las gestiones municipales priorizando otros objetivos y no el de resolver las problemáticas de la población. Por eso seguimos diciendo el Estado es responsable.