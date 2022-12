Moreno: la demagogia con la educación del Frente de Todos y Juntos por el Cambio

En el Concejo Deliberante de Moreno, los dos bloques de Juntos por el Cambio presentaron varios proyectos pidiendo que se analicen las escuelas según los 12 puntos de habitabilidad (acuerdo paritario de Ctera 2011), pero llamativamente los concejales son del mismo signo político que Vidal, bajo cuya gestión tuvo lugar la explosión de la Primaria 49 y se produjo el asesinato laboral de Sandra y Rubén.

La oposición de derecha levanta la bandera de la educación pública cuando sus referentes y probables candidatos presidenciales, como Patricia Bullrich, dijeron que querían eliminar el Ministerio de Educación. O cuando atacan constantemente a los docentes, en ese sentido, Bullrich dijo que “los maestros tienen que ser mucho más cultos de lo que son”. El alcalde porteño Larreta, por su parte, persiguió a los estudiantes que tomaron sus escuelas contra el ajuste en la educación y criminalizó a sus familias por las luchas que llevaron adelante. Sumado a esto, envió a la policía a las casas de los estudiantes. La exgobernadora María Eugenia Vidal preguntó en su momento si era justo “llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”. Vidal, además, terminó de liquidar los bachilleratos de adultos, clausuró la paritaria docente por decreto, y cerró escuelas de isla del Tigre, demostrando un desprecio enorme contra la educación pública.

Este desprecio no es solo de Juntos. Scioli, cuando era gobernador, también cerró las paritarias docentes por decreto. La mismísima Silvina Batakis, exministra de Economía, fue la directora general de Escuelas de Scioli, conocida por los docentes y empleados bonaerenses por haber desdoblado el aguinaldo en cómodas cuotas (solo una rebelión docente le impidió llevar adelante ese plan). El ministro de Educación de Kicillof, Alberto Sileoni, dijo que el año que viene iba a construir 80 escuelas en la provincia. En promedio esto equivaldría a una escuela por distrito (son 132 en toda la provincia). Esta es la otra cara de condicionar el presupuesto al pago de una deuda ilegítima y fraudulenta, ajustando en la educación pública.

No hay dudas de que la principal responsabilidad por la falta de mantenimiento de las escuelas públicas la tiene el Estado provincial, dirigido por Kicillof. La provincia no garantiza los 12 puntos de habitabilidad. En un año y medio de pandemia no se hicieron las obras necesarias para solucionarlo, aprovechando la falta de presencialidad.

Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, no es ajena a esta problemática. Ella misma dice que está preocupada por la educación, y utiliza una carilla del diario del municipio para enumerar la cantidad de obras menores que hizo en el distrito. Fernández, asimismo, es responsable de que las escuelas no tengan los 12 puntos de habitabilidad, porque los Consejos Escolares son los que también deben hacer las obras de infraestructura. No nos olvidemos que los consejeros escolares se eligen y están pegados a las listas de intendentes o frentes políticos, o sea tienen una línea política definida. La comunidad educativa denunció que durante octubre no llegaron a las escuelas los elementos de limpieza. La presidenta del Consejo Escolar dijo que no existen cuadrillas de mantenimiento.

Por todo lo anterior, planteamos el control popular del Consejo Escolar por parte de la comunidad educativa (docentes auxiliares, estudiantes y familias), para que tengan el acceso a todos los procesos de licitación, adjudicación, y ejecución y control de obras. Que se utilice el 100% del fondo educativo en las escuelas públicas. Apertura de todos los libros contables del Consejo y del municipio. Fuera los políticos capitalistas. Los gobiernos son responsables. Llamamos a que la comunidad educativa se organice para salir a luchar por mejores condiciones en las escuelas. Justicia por Sandra y Rubén.