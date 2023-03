Moreno: la radiografía del ajuste en educación

No garantizan las condiciones edilicias.

Uno de los ejes de la campaña electoral del Frente de Todos es posar como defensores de la escuela pública. Pero, como detallamos en esta nota sobre los establecimientos educativos de Moreno, Axel Kicillof y la intendenta Mariel Fernández no garantizan las condiciones edilicias y de salubridad para un normal funcionamiento.

El día del inicio de clases en el Jardín 916 de Barrio Satélite hubo fuga de gas. La institución realizó las denuncias correspondientes al Consejo Escolar y este envió un gasista que frente a la pérdida colocó un tapón de plástico en la cañería para inhabilitarla. Esta escuela no tiene gas natural sino que la provisión es a través de un tubo conocido como “chancha”; con las altas temperaturas el caño (de plástico) se derritió y explotó, según el personal de bomberos. No fue una tragedia porque lxs chicxs entraban a las 15:00 debido a que están en el período de adaptación, y a que no había ningún elemento que produjera fuego. Las maestras señalan que fue un estruendo muy grande, y el personal docente y auxiliar salió corriendo de la institución.

A partir de este hecho se conocieron que hay muchísimas escuelas con diferentes problemáticas. El viernes 3 de marzo, en medio de la tremenda ola de calor, la Secundaria 28 suspendió las clases en tres cursos porque no andan los aire acondicionados, y la Secundaria 12 y la Primaria 68 suspendieron actividades porque no tienen ventiladores.

La 502 no tiene baños; les prometieron baños químicos pero no los trajeron, con lo cual mezclan niños chiquitos con adolescentes en los baños de secundaria. La primaria 38, la estética, la secundaria 2, Jardín 945 y el 957 no tienen agua, y los directivos e inspectores obligan al equipo docente a cumplir horario sin las condiciones de salubridad. La EP 71, EP 19, EES 31, Jardín 933 y el 935 están sin ventiladores. En la primaria 10 se desmoronó el patio por un antiguo pozo ciego. En edificio del Jardín 922 se cae a pedazos. En otros los baños están rotos o hay ratas.

Esta es la realidad de la educación en Moreno. Desmiente los espejitos de colores que venden Mariel y Kicillof sobre las supuestas obras que hicieron en su gestión. Otro argumento que levantan los concejales del Frente de Todos es el de la construcción de escuelas, pero de las cinco escuelas que se construyeron en el distrito cuatro ya venían de gestiones anteriores. Veamos su situación:

Una es la primaria 84 de Cuartel V., que comenzó a construirse en la gestión de María Eugenia Vidal mientras se cursaba en aulas modulares. Se inauguró en 2020, y las clases se suspenden muy seguido por desbordes en los pozos ciegos. La secundaria 32 de Villanueva es el “elefante blanco” en la educación; estaba a punto de ser finalizada pero fue abandonada a final de la gestión de Scioli y recién fue finalizada por esta gestión, pero lxs docentes plantean que con esta ola de calor es insoportable trabajar por la falta de ventilación y los aires acondicionados no funcionan.

En la secundaria 67 no hubo construcción de edificio sino una “restauración” de lo que era una oficina municipal abandonada; pero esta quedó del otro lado de la ruta 25 respecto de la comunidad que lleva a sus hijxs desde Parque del Oeste donde está la escuela primaria, y no dan respuesta al reclamo un semáforo para cruzar la ruta. La Primaria 57 es una escuela que fue vandalizada en 2015 (se prendió fuego por completo), ante lo que el director General de Educación al principio de la gestión de Vidal, Alejandro Finocchiaro, prometió un edificio nuevo; la obra comenzó en el 2016, pero no fue terminada nunca pesar de los reclamos de la comunidad de Cuartel V.

Convocamos a la docencia a sumarse al plan de lucha de la lista Multicolor por el cumplimiento de los 12 puntos de habitabilidad en cada escuela. Seguimos exigiendo justicia por Sandra y Rubén. El Consejo Escolar, Kicillof y Mariel Fernández son responsables de semejante ajuste en educación.

Necesitamos el control popular del Consejo Escolar y del Fondo Educativo, y desarrollar la pelea a fondo para quebrar el ajuste del gobierno de los Fernández, los gobernadores y el FMI. ¡Basta de escuelas bomba!