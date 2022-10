Moreno: una “declaración de emergencia” en el transporte público para la tribuna

En la última sesión del Concejo Deliberante, el Frente de Todos planteó la emergencia en el transporte sin ir contra La Perlita. Es una empresa de transporte público monopólica que se “fagocitó” a varias empresas y recorridos: La Mariano Moreno, Cuartel V, El Colmenar, la 312, empresas que no eran sólo de Moreno sino que tenían recorridos hacia Ituzaingó o General Rodríguez. La familia Prieto son los dueños de la empresa, grandes capitalistas morenenses que también importan Mercedes Benz a la Argentina y formaron el emporio Colcar/Colcam, la empresa de carrocerías de colectivos.

El Concejo Deliberante de Moreno votó la emergencia en el transporte público, a pedido de Mariel Fernández, frente al no cumplimiento de las nuevas ampliaciones de algunos recorridos y porque la empresa no cumple las condiciones del pliego. Pero esto no lo dice la ordenanza, lo principal es que la empresa no cumple con el pliego.

La línea bajo la órbita municipal no tiene la mayoría de sus vehículos con el acceso para las personas con discapacidad, no se cumplen los recorridos (siendo esto una falta grave), las frecuencias y tampoco el servicio de 24hs donde fuera acordado. No hay información oficial de las actas de las “supuestas” comisiones arbitrales y de fiscalización que el FDT revindica porque están por primera vez funcionando. Si estuvieran en funcionamiento realmente, ¿Cómo es que no se cumplen las condiciones del pliego o no se sanciona a La Perlita? Por otro lado, en el pliego de condiciones, la empresa monopólica debe presentar sus balances pero seguimos sin saber cuánto son sus ingresos, sus egresos, sus ganancias.

En la sesión del HCD, bajo la voz del presidente de la comisión de transporte, el FDT manifestó claramente que no están contra las empresas monopólicas “esto no es contra La Perlita”. Es decir que es una declaración de emergencia para la tribuna. Un saludo a la bandera. De hecho, en este lock out de las patronales del transporte recortando frecuencias o hasta con paros totales, el ejecutivo se pone del lado de La Perlita, que solicita “más subsidios”

para que la empresa pueda llevar a cabo los requerimientos, generándole así mayores ganancias.

Desde nuestra posición nos abstuvimos porque se trata de una medida a medias. Si bien hay una emergencia, esta declaración no soluciona los problemas de los usuarios, es decir que es una medida para presionar sin ir a fondo. Incluso las comisiones arbitrales, fiscalización y seguimiento son entidades inventadas para no ir a fondo. Es necesario el control popular de La Perlita y la verdadera apertura de sus libros contables para que sean auditados por la población y podamos ver realmente cuáles son los costos y ganancias de la misma.