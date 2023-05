Moreno: una rendición de cuentas aprobada con ayuda de “los panqueques”

El Frente de Todos aprobó en el Concejo Deliberante de Moreno la rendición de cuentas del período 2022 con la ayuda de un concejal massista, Andrés Destefano, quien se había puesto en campaña contra la intendenta Mariel Fernández.

En el Concejo, el marielismo se había quedado sin la mayoría para aprobar sus proyectos debido a los realineamientos al interior del PJ, y a que el “viejo peronismo” (West) y el massismo conformaron un bloque “opositor” contra Fernández dentro del mismo FDT. Sin embargo, esto duró menos que un suspiro, ya que el día jueves, en la sesión extraordinaria para la votación de la rendición de cuentas del municipio, el concejal massista dio quórum y luego votó a favor. Esto es un reflejo del apoyo del kirchnerismo al ministro Massa, quien es uno de los posibles candidatos a presidente del FDT.

En relación a la rendición de cuentas, desde nuestro lugar en el Concejo comprobamos lo que siempre denunciamos: que no usa el 100% del Fondo Educativo para las escuelas, es decir, que el slogan (“todo el Fondo es utilizado”) que utiliza Mariel Fernández es una mentira. El organismo descentralizado de la economía local (Imdel) pagó sueldos con dicho fondo; además, el municipio compró remeras, servicio de catering, servicios de colectivos, viandas, gazebos, cachés de jurados para el pre-Cosquín, instrumentos musicales, etc. Todas estas compras no tienen nada que ver con las escuelas. Además, se gastaron millones de pesos del Fondo Educativo para contratar artistas musicales para festivales culturales. Que digan que usan el 100% del fondo en las escuelas es pura campaña electoral; los problemas de infraestructura siguen existiendo y no se cumplen con los 12 puntos de habitabilidad de Ctera.

Por otra parte, no hubo ni una multa a los proveedores del servicio alimentario de las escuelas, a pesar de la entrega de tartas podridas y muchos alimentos en mal estado. Los salarios de los trabajadores municipales, por su parte, perdieron casi 30 puntos con respecto a la inflación durante el 2022. En relación a la salud, hubo grandes recortes en insumos y falta de personal en las salitas.

La empresa Dipronor es el “Cristóbal López” de Mariel Fernández. Recibió las licitaciones de las grandes obras municipales por sumas millonarias: el polideportivo de Cuartel V, el Parque de la ex feria de Las Flores, el Boulevard Caveri y el Polo Educativo. Lo mismo sucedió con la Cooperativa de Trabajo Ayelén, la Cooperativa 2 de Septiembre y la Cooperativa La Quebrada; todas estas, casualmente, son manejadas por el Movimiento Evita.

Estos son algunos de los motivos por los que desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad votamos en contra de esta rendición de cuentas. Aun así salió aprobada con once votos del marielismo, uno del massista arrepentido, y otro proveniente de una exconcejal de Juntos por el Cambio que ahora milita en el Frente de Todos; el pase del año.

“Fuera los políticos capitalistas” es la consigna que el Partido Obrero está popularizando. Estas prácticas de los políticos del régimen (por ejemplo, el “panquequeo” constante) demuestran que, más allá de sus “diferencias” en la superficie, representan un solo interés: defender y perpetuar al sistema capitalista, beneficiando a unos pocos. Todos estos panqueques se tienen que ir. El Frente de Izquierda Unidad es la única coalición que representa los intereses de los trabajadores.