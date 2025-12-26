Movilización de discapacidad, mientras el Senado trata el Presupuesto de ajuste

En el marco del tratamiento del Presupuesto en el Senado, organizaciones de personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector convocan a una movilización al Congreso para rechazar el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre la discapacidad. La convocatoria apunta contra un Presupuesto que consolida recortes, subejecución y vaciamiento de prestaciones esenciales, y que vuelve a colocar a las personas con discapacidad como una variable de ajuste en nombre del déficit cero y las exigencias del FMI.

La lucha de discapacidad viene desarrollándose con fuerza en las calles y se destacó en la enorme movilización del 18 de diciembre, contra el ajuste, contra la reforma laboral y contra el ataque al conjunto de derechos adquiridos. Desde Tribuna Disca y las organizaciones independientes se reclama presupuesto real e inmediato para discapacidad, el respeto de las leyes conquistadas, el reconocimiento de los derechos laborales de quienes trabajan en el sector y la unidad de acción con todos los sectores en lucha.

El ajuste tiene consecuencias concretas: recortes en prestaciones y terapias, pagos con meses de atraso a profesionales y transportistas, precarización extrema y riesgo de cierre de centros de día, hogares y servicios comunitarios. Mientras se recortan derechos básicos, se mantienen los privilegios del capital financiero y se profundiza un esquema de transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados, dejando a miles de personas sin acceso a una vida digna.

La nueva movilización al Congreso busca reforzar una conclusión clave: ningún debate parlamentario separado de la movilización popular va a frenar este ataque. La defensa de la discapacidad está ligada a la pelea contra el ajuste general, la reforma laboral y el sometimiento al FMI. Nada se va a resolver en los despachos: lo que viene se conquista en las calles, con organización independiente y un plan de lucha para derrotar este programa antiobrero y antiderechos.