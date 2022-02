18, 19 y 20 de febrero: campamento de la Juventud del Polo Obrero

“Voy al campamento de la JPO porque quiero aprender más y politizarme para pelear contra este sistema que sólo nos depara hambre, miseria y destrucción ambiental. Va a ser una nueva experiencia que voy a poder compartir con compañeros y compañeras que ya están hace mucho en el Polo Obrero y en el Partido Obrero”, resume Jazmín a Prensa Obrera sobre el evento a realizarse el 18, 19 y 20 de este mes en el Camping Las Tejas de Zárate, provincia de Buenos Aires.

-¿Cómo se organizan para poder concurrir?

-En el barrio y en todo el país estamos haciendo jugos y otras comidas para vender en las ferias y poder juntar la plata para concurrir. Cada compañerx puso 2 mil pesos y para los que no están pudiendo llegar, estamos organizándonos para que ningunx quede afuera.

En el propio campamento no sólo hacemos una escuela de formación teórica. También es una escuela de organización y de trabajo común, porque formamos comisiones de trabajo para que todos disfrutemos del campamento y con esas comisiones cocinamos y limpiamos rotativamente. Todos se forman y todos trabajan por el bien común.

-¿Cómo te pusiste en contacto con el Polo Obrero?

-Desde hace tres años me organizo en la Juventud del Polo. Con la gran lucha por el aborto legal y los derechos de las mujeres, primero empecé a sumarme con mi pañuelo verde. Me interesó principalmente el tema de la mujer y la organización en el Partido Obrero ofrece una salida socialista que es una orientación que no está presente en otros partidos. Desde nuestro barrio sumamos muchxs delegados y delegadas jóvenes, con los que organizamos la lucha por la vivienda, por la comida, por el trabajo genuino y por la conectividad para no ser discriminados, también como ocurre hoy en el acceso a la educación.