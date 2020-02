11/02: Jornada Nacional Piquetera

A 60 días del gobierno de los Fernández la prioridad siguen siendo el FMI y los bonistas

Foto: Fede Imas, Ojo Obrero Fotografía

A pesar de que el gobierno sostenga que su prioridad son los más necesitados la realidad es que a dos meses de haber asumido el gobierno Alberto Fernández, la situación social ha empeorado con el congelamiento de las paritarias, el robo a las y los jubilados y a las asignaciones por hijo y el cierre de los programas sociales, como lo hizo Macri.

No hay trabajo. No hay apertura de los programas; las políticas sociales, como las tarjetas, no son universales y además no cubren las necesidades, apenas llega a $ 133 por día, menos que un kilo de pan y un litro de leche y los niños son mayores de 6 años no la reciben. Las muertes de pibes por hambre empiezan a ser una noticia cotidiana.

Cuando se ve la rapidez con que el gobernador de Buenos Aires, Kicillof, respondió a la apretada de los fondos de inversión pagando 277 millones de dólares e inmediatamente después le postergó a los docentes el pago de un aumento, la única conclusión posible que podemos sacar es que no vinieron a poner plata en el bolsillo de las y los trabajadores sino en las arcas del FMI y los especuladores financieros.

Jornada Nacional Piquetera | "el gobierno obtuvo una votación masiva diciendo que iba a priorizar el hambre, la pobreza y el trabajo, pero ocurre todo lo contrario, la prioridad esta en reunir los recursos para pagar la deuda" @EBelliboni Polo Obrero pic.twitter.com/Yx8zV5Rof9 — Prensa Obrera (@prensaobrera) February 11, 2020

Es por eso que el Frente de Lucha Piquetero decidió una jornada nacional con cortes de calles y rutas en todo el país, tal como lo informó el pasado martes 4 en conferencia de prensa en plaza Lorea, donde además denuncioaron que “los programas sociales siguen cerrados. El plan de arreglo de escuelas no sólo consiste en trabajo precarizado sino que significa un paliativo muy menor. Una changa de un mes para una parte mínima de los desocupados, sólo 20.000 de los más de 500.000 beneficiarios de planes”. También pusieron de manifestó la falta de comida para los comedores.

Jornada Nacional Piquetera | "No se prioriza el hambre que hay en los barrios, no se entrega el alimento adecuado a los comedores populares. Somos más de 22 organizaciones movilizadas en todo el país, queremos que el Ministro Arroyo nos atienda" Gaby Del Polo Obrero pic.twitter.com/ahRExlYHxa — Prensa Obrera (@prensaobrera) February 11, 2020

En CABA la jornada empezará a las 10 hs. en Independencia y 9 de Julio y los reclamos son:

• Trabajo genuino y obra pública en los barrios.

• Pase a planta, basta de precarización laboral.

• Seguro para desocupados/as.

• Apertura de los programas y aumento equivalente a la canasta básica familiar.

• Universalización de la tarjeta alimentaria.

• Aplicación efectiva de la emergencia alimentaria y asistencia a los comedores.

• ¡No al pago de la deuda externa! ¡Fuera el FMI!







[Noticia en desarrollo]