Gran Movilización Piquetera en Córdoba en la jornada nacional de lucha

El Polo Obrero, junto al MTR, realizó una jornada de cortes y movilización por las calles de Córdoba, como parte de la jornada nacional de lucha piquetera con la que se salió a la calle para denunciar que a 60 días del gobierno del PJ Kirchnerismo la prioridad son los bonistras y el FMI. La movilización partió desde Colon y Cañada pasadas las 10.30 hacia la sede del ministerio de trabajo de la Nación.

Más de 1000 compañeras y compañeros se movilizaron en la columna del Polo Obrero. Sin dudas, la jornada del 11 de febrero es un punto de partida de la movilización contra el ajuste. Y tuvo cobertura de alto impacto en los medios de comunicación, medios gráficos, radiales y televisivos de la provincia registraron la acción de lucha

Emanuel Berardo, dirigente nacional del Polo Obrero, denunció por los medios de comunicación que no hay ningún tipo de solución a las necesidades de los que menos tienen; señalo la continuidad de una orientación económica y política el pago de la deuda en detrimento de la población trabajadora. En ese sentido convocó a la movilización que se realizara en todo el país en rechazo al FMI, y por el no pago de la deuda usuraria.

Desde los diferentes barrios de la ciudad, las asambleas piqueteras denunciaron que no hay solución a los más elementales reclamos. En efecto, según estadísticas del Centro de Almaceneros, en Córdoba se registró una inflación del orden del 4 %, con lo cual una familia para no caer en la línea de pobreza necesita $ 41.214 y $ 28.522 para que una familia de cuatro personas no caiga en la indigencia.

La presencia piquetera en las calles abre una perspectiva de lucha contra la pobreza, por trabajo, y por todos los reclamos populares pendientes. Las necesidades de la población se agudizan día a día como resultado de una orientación de Estado al servicio del pago de la deuda.