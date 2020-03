Villa Constitución (Santa Fe): la lucha de los recicladores bajo el coronavirus

“Reclamamos un subsidio para cada reciclador de forma urgente.”

Publicamos entrevista realizada por Prensa Obrera a Juan (Poncho) Ibarra, reciclador de Villa Constitución de la cooperativa Villa Recicla y referente del Polo Obrero de esa ciudad. Cientos y cientos de trabajadoras y trabajadores realizaban tareas de reciclaje y cartoneo para llevar un mínimo ingreso a sus familias día a día. La cuarentena por el coronavirus está golpeando enormemente a todas estas familias, que engrosan los millones de familias en el país que tienen un trabajo informal, precario, y que ahora no tienen ningún ingreso. El municipio no les da una asistencia como corresponde, a pesar de que los recicladores realizan una gran tarea de limpieza de la ciudad, por la cual no son reconocidos tampoco como trabajadores municipales como debieran.

PO: ¿Cómo afectó el coronavirus y la pandemia a los recicladores?

Poncho: El tema de la pandemia del coronavirus nos está afectando un montón. Nosotros hacemos caso y nos quedamos en cuarentena, pero la verdad que no tenemos para comer. No tenemos ingreso de dinero porque nosotros vivimos día a día. No podemos salir a cartonear porque nos llevan presos.

PO: ¿Tienen alguna asistencia por parte del Estado?

Poncho: Lo único que el municipio de Villa Constitución nos dio fue un permiso para que salgan a reciclar a los 7 contenedores del municipio solamente 6 compañeros, cuando en la cooperativa somos cerca de 55 recicladores. Y para hacer estos contenedores del Municipio no tenemos nada: no tenemos barbijos, no tenemos guantes, no tenemos nada. El Municipio nos da 70 mil pesos por mes, que repartidos entre los compañeros son nada más que $1.500 para cada uno. Desde que empezó la pandemia, no podemos salir a cartonear y el Municipio no nos dio ninguna ayuda. No nos dieron ni siquiera bolsones de mercadería. No hay ninguna asistencia ni del Estado nacional, ni del provincial, ni del Municipio de Villa Constitución.

PO: ¿Qué están reclamando frente a esta situación?

Poncho: Estamos reclamando que nos adelanten el pago de los 70 mil pesos a la cooperativa de forma urgente. Pero también le decimos al Estado y al Municipio que esa plata no nos alcanza. Porque no podemos salir a la calle y los materiales de reciclaje tampoco se pueden vender porque está todo varado. Por eso estamos reclamando un subsidio para cada reciclador de forma urgente, porque esta situación va para largo, y los compañeros no pueden salir a cartonear. Precisamos guantes, barbijos, productos para limpieza, para todos los compañeros, lo mismo que usa la gente que trabaja en el gobierno, cosas que ellos tienen acceso.

PO: ¿Cómo viven la experiencia de organizarse en el Polo Obrero?

Poncho: Desde que nos organizamos en el Polo Obrero, logramos muchas cosas. Logramos el compañerismo entre todos. Aprendimos que luchar en conjunto es mejor y todo lo que se logra es para los compañeros que luchan y ese es el objetivo. Lo que logramos con la lucha no se lo lleva ningún puntero. Es una experiencia muy buena, porque todo lo que se hace se decide y se vota en Asamblea, que en otra organización que estábamos antes, no ocurría eso.