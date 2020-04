Mar del Plata: sobre los comités de emergencia en los barrios que impulsan Kicillof y Montenegro 

El miércoles 1° de abril el municipio convocó a una reunión junto a Desarrollo Social de Nación y Provincia a las centrales sindicales, las organizaciones barriales kirchneristas y del Vaticano, y las Iglesias para discutir la emergencia social y la puesta en pie de comités barriales en toda Mar del Plata. La reunión se realizó nada más y nada menos que en el Centro de Operaciones Monitoreadas rodeado de policías.

Las organizaciones piqueteras que integramos el Frente de Lucha piquetero (MTR votamos Luchar, Polo Obrero, BUEL y MAR CTA) nos hicimos presentes a pesar de no haber sido convocados por ninguna de las autoridades gubernamentales. La exclusión por parte de los convocantes se debe a que no defendemos ni integramos el gobierno nacional, defendemos una independencia política y porque repudiamos la línea de ajuste y pago de deuda externa tanto del gobierno de Alberto Fernández como de Montenegro.

La situación de miseria y pobreza que se vive en los barrios las venimos denunciando desde hace mucho tiempo, gobierno tras gobierno; esta pandemia y la cuarentena lo que hizo fue sacar a la luz esta situación y agravarla.

En dicha reunión presentamos un pliego de reivindicaciones de urgencia y primeras necesidades vinculadas: entrega y aumento de cupo de alimentos secos y fresco frente al crecimiento, que se cuenta de a miles, de desocupados o trabajadores informales que lo necesitan debido a la cuarentena y el impedimento de poder trabajar o hacer changas; los kits de higiene que son fundamentales para garantizar el cuidado y el protocolo de prevención frente a la pandemia existente; la aceleración del pago del subsidio IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y su insuficiencia; el descontrol y aumento de precios totalmente desproporcionados y arbitrarios por parte de las patronales; y el cese a la militarización y hostigamiento de las fuerzas de seguridad en las barriadas. También hemos preguntado sobre el destino de los alimentos donados por supermercados al municipio hace diez días; y sobre los alimentos que tienen en Desarrollo Social municipal ya que no van ni a los colegios, ni a las organizaciones sociales desde que asumieron en diciembre del año pasado.

Ninguna de estas peticiones fue respondida. El único objetivo de la reunión era poner en pie los comités de crisis en los barrios juntos a las iglesias para contener el descontento y la bronca. Por otro lado, por pedido de la burocracia sindical de las CTAs y de las organizaciones kirchneristas, una coordinación en estos comités con las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas replicando el formato que hoy se ve en La Matanza.

A la pregunta que realizamos desde el Frente Piquetero sobre cuál iba a ser el destino de la partida de dinero anunciada por Kicillof para los municipios (ocho millones para alimentos y diez millones para salud) la repuesta fue: que aún ese dinero no ingreso, y si llegaba a entrar iban a comprar alimentos frescos, pero no tenían en claro cómo los iban a distribuir. Advertimos a toda la población trabajadora de Mar del Plata sobre el uso arbitrario y clientelar de esos recursos del gobierno de Montenegro en complicidad del gobierno PJ-kircherista de Fernández y Kicillof. A su vez la línea telefónica que puso Desarrollo Social del municipio está saturada y nadie se puede comunicar, por lo tanto no sirve. Sobre los kits de higiene el secretario de Gobierno municipal dijo que no se podían garantizar ya que ni siquiera los tenían los propios trabajadores de la salud.

Finalmente, los funcionarios municipales llamaron a no atacar a los trabajadores del municipio que están haciendo jornadas de hasta 18 horas diarias. Por supuesto que no hay que atacar a los trabajadores, pero una cosa es eso y la otra es denunciar la ausencia total del Estado municipal hasta el momento; y además queremos señalar que es la propia gestión del Estado municipal la que ataca a sus trabajadores con precarizacion laboral (los que trabajan bajo contrato y no los pasan a planta permanente) y salarios de miseria; y la persecución sindical a esos mismos trabajadores. Hay que poner negro sobre blanco.

Rechazamos los comités de emergencia o crisis que se quieren armar en los barrios junto a las iglesias y las fuerzas armadas; las denunciamos como una herramienta de cooptación e integración al gobierno ajustador que solo buscar contener la situación en los barrios sobre la base de una militarización (por eso han desembarcado cien efectivos más de la bonaerense y preparan a las fuerzas armadas para “cooperar" en tareas sociales).

Llamamos a todo el movimiento piquetero a defender la independencia política frente al Estado y sus agentes; y luchar por el siguiente programa de urgencia:

-Comités de trabajadores ocupados y desocupados en los barrios para articular y estructurar al gobierno cuales son las necesidades en los barrios: cantidad de gente que necesita alimentos y kits de higiene, agua potable y corriente y demás necesidades para garantizar la cuarentena que evite el contagio de la pandemia.

Que estos comités sean independientes del Estado y sus agentes para garantizar un control colectivo de la administración y distribución de los recursos que vuelca el Estado para solucionar los problemas más urgentes de los barrios. Control de los precios de los alimentos y elementos de higiene por parte del estado frente a los abusos de las cadenas de supermercados y farmacéuticas.

Abajo la militarización, represión y hostigamiento en las barriadas de General Pueyrredón. Aceleración del pago se la IFE, no podemos esperar al 15 de abril, el hambre es hoy. Por un seguro al parado de $30.000.

No al pago de la deuda externa; impuestos extraordinarios a los grandes capitales industriales, portuarios y terratenientes de la ciudad y la provincia de Buenos Aires para afrontar los gastos que requieren la actual crisis social y sanitaria.