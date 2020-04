El gobierno de Schiaretti está condenando al hambre a miles de niños y familias

Según los datos oficiales publicados por el propio gobierno de la Provincia se está dejando a 117.500 chicos sin el Paicor (Programa de Asistencia Integral de Córdoba). La página de la Secretaría General de la Gobernación y la Dirección General del Paicor informan que se atiende específica y oportunamente las necesidades alimentarias de sus más de 250.000 beneficiarios. Sin embargo, también según las páginas oficiales, el gobierno provincial durante la cuarentena repartió 120.000 módulos a los beneficiarios de este programa. La cuenta es muy simple.

La política de Schiaretti no nos sorprende ya que desde el 2016 venimos denunciando los recortes sobre los programas asistenciales. En 2016, denunciamos este recorte en el presupuesto para el Paicor en las escuelas. Eso implicó que las raciones cayeran de 246.608 en 2014 a 187.028 en 2016, lo que representa un 24% en dos años -ya que no hay números oficiales de 2015. En ese momento, la provincia marcaba problemas de endeudamiento que se han profundizado. Claramente, el endeudamiento de la provincia no fue para mejorar las condiciones de vida y de educación de los trabajadores sino para garantizar negociados y subsidios a los capitalistas.

El dejar sin asistencia semejante cantidad de beneficiarios en medio de una crisis como la actual ya debería ser considerado un accionar criminal, pero el problema es aún mayor si tomamos en cuenta que a los establecimientos educativos de la provincia de todos los niveles, inicial, primario y secundario asisten 667.751 alumnos, cuyos padres están afectados económicamente producto de la cuarentena. En este punto, debemos tomar en cuenta que en el municipio de Capital Llaryora, exvice de Schiaretti, desarrolla la misma política en las 37 escuelas municipales y con sus 12.500 alumnos, pero no da cifras oficiales.

Desde el Polo Obrero, el día 16 de marzo antes de que se decretara la cuarentena, junto a Soledad Diaz, legisladora por el Frente de Izquierda, presentamos un reclamo al gobernador Schiaretti para que se entregaran módulos alimentarios a todos los beneficiaros del programa. También, que se universalizara, anticipándonos a los efectos de la cuarentena sobre la población trabajadora: no sólo las y los trabajadores en negro o los vendedores ambulantes etc., sino también la población que trabaja en blanco y que actualmente no está percibiendo la totalidad de sus salarios, o los monotributistas que no pueden desarrollar sus actividades.

Los módulos alimentarios del Paicor

Como lo reflejan los medios locales, este módulo de 13 productos, similar al que los beneficiarios reciben en el receso invernal, toma otra dimensión familiar ya que los padres están imposibilitados de generar ingresos, lo que hace que estos módulos sean totalmente insuficientes.

Por su parte desde la Universidad Provincial han desarrollado un recetario de menús diarios para que no un niño, sino una familia de 4 personas se alimente durante 15 días con estos 13 productos y $750 semanales que incluyen frutas, verduras, huevos y algunas carnes. ¿Cuál es la trampa? En este recetario de menús no solo es imposible comprar carnes, frutas y verduras para una familia para una semana con esa cantidad de plata, sino que la solución que dan desde la facultad es comer solo una vez al día: o almuerzo o cena. ¡Indignante!

Ante la grave situación de salud y social es más necesario que nunca la organización de los trabajadores ocupados y desocupados. Por esto, desde el Polo Obrero hemos lanzado un empadronamiento para reclamar los kits de asepsia personal y del hogar y de los alimentos necesarios para el conjunto de la población trabajadora. Cada día se hace más vigente la consigna del Frente de Izquierda: que la crisis la paguen los capitalistas.