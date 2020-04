Estafa a los trabajadores del Programa Nacional Argentina Unida por Educación y Trabajo 

Este Programa, como denunciamos desde el Polo Obrero, era un programa de precarización laboral que le aseguraba un importante ahorro a las provincias y municipios a costa de los trabajadores desocupados que dependían de un plan social para sobrevivir, como también denunciamos que lejos de generar puestos de trabajo atentaba contra estos ya que se dejaba de contratar personal para desarrollar estas tareas de reparación.

Los compañeros de los programas sociales que trabajaron reparando escuelas lo hicieron con el compromiso de cobrar un extra en esos programas que llevara ese monto a $17.000, es decir, el salario mínimo y casi la mitad de lo que cobra un peón en la construcción con salario de convenio. Este monto a enero-febrero, meses en los que se desarrollaron las tareas, estaba $23.790 por debajo de la línea de la pobreza, y unos $200 pesos por encima de la línea de la indigencia.

Los compañeros que trabajaron para el gobierno nacional, el de la provincia y de la capital de Córdoba, desarrollaron las tareas generando un gran beneficio para la provincia y el municipio.

Pero es al día de hoy que los compañeros siguen sin cobrar por los trabajos que desarrollaron muchas veces poniendo en riesgo su integridad física, ya que no se les proveyó de medidas de seguridad. Incluso muchos compañeros pusieron de su bolsillo para poder terminar las obras.

Llevamos más de 20 días de cuarentena y nadie desconoce que los trabajadores precarizados, los que viven de la changa, etc. no tienen forma de alimentar a sus familias ante la imposibilidad de trabajar. Sin embargo, el gobierno nacional aún no ha pagado los trabajos realizados y las provincias y municipios beneficiados por estos trabajos no dicen ni una palabra ante esta situación.

Exigimos el pago inmediato de los montos adeudados a todos los trabajadores precarizados en la reparación de escuelas del programa Argentina Unida por Educación y Trabajo, para que los compañeros puedan enfrentar de mejor manera la crisis del coronavirus, y reiteramos el reclamo de trabajo genuino.

El Polo Obrero plantea hacer frente a la pandemia y la epidemia del dengue con los siguientes reclamamos:

• Provisión de kits de higiene a la población vulnerable en los barrios más pobres.

• Aumento de las partidas alimentarias para los comedores populares, para hacer frente al aumento de la demanda ante la desocupación y la caída de la actividad económica.

• Extensión de la tarjeta Alimentar a todos los desocupados con hijos de hasta 18 años de edad.

• Prohibición de despidos y suspensiones.

• Apertura de los programas sociales para todos los desocupados.

• Duplicación de los montos de los programas.

• Creación de un seguro al parado de $30.000, indexado por costo de vida

• No al pago de la deuda externa y que los recursos se utilicen para atender la emergencia.