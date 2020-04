Presidente Perón: el municipio no responde a las necesidades más urgentes

Al ritmo de la extensión de una cuarentena que va cediendo cada vez más a los intereses patronales, la pobreza no para de crecer en el conurbano y en particular en los barrios más precarios, el municipio de Presidente Perón es una muestra cabal de ello y del rol que juega el Estado ante esta situación.

Esta semana el Polo Obrero se manifestó frente al palacio municipal debido a la negativa del gobierno local de garantizar un transporte para trasladar la mercadería que provee el ministerio nacional de desarrollo social para cientos de familias del distrito. Esta provocación que llevó adelante el gobierno que comanda la intendenta del Frente de Todos, Blanca Cantero, no es más que la expresión de la continuidad de la política que llevaba adelante el exintendente Aníbal Regueiro: la de abandono estatal sistemático de las demandas básicas de la población peronense.

La falta de respuestas no tiene que ver solo con esta situación, los vecinos vienen denunciando una deficiente atención médica adecuada (el caso de Pía fue el más extremo), nula asistencia alimentaria y de elementos de higiene para prevenir la propagación de la pandemia; el Polo Obrero llevó adelante un reclamo formal exigiendo todas estas demandas, pero solo hubo negativas de parte de funcionarios ante estas solicitudes.

La única campaña, limitada, de parte del gobierno que busca dar solución a la problemática de miles de familias que se quedaron sin ingreso alguno y sin la posibilidad de garantizar las comidas diarias, es la repartición de leches según terminación del DNI. Una medida totalmente insuficiente que no da respuesta a las necesidades básicas y que encima cerró rápidamente la lista de inscripciones, dejando a varias personas afuera.

Mientras tanto los trabajadores ocupados y desocupados se siguen organizando en los barrios para exigirle a la intendencia las demandas básicas de salud, higiene y alimentación, sin por eso dejar de asistirse entre sí, activando la recolección de alimentos para poner en pie los merenderos, las ollas populares y la ayuda a quienes más lo necesitan.