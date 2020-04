Neuquén marcha a una jornada de lucha de organizaciones piqueteras y sociales

El miércoles 29, ante la falta de respuestas del gobierno de Omar Gutiérrez.

Bajo la consigna “en la pandemia, se agudiza el hambre y la pobreza”, organizaciones piqueteras y sociales realizarán este miércoles 29 diferentes acciones de lucha en gran parte de la provincia de Neuquén, frente a la falta de respuestas a sus reclamos por parte del gobierno de Omar Gutiérrez (MPN).

La iniciativa se realizará a las 10 de la mañana, y tendrá lugar en Chos Malal, Zapala, Cutral Co, Plottier, Senillosa y Neuquén. En el caso de la capital se llevará a cabo en Casa de Gobierno y en la Dirección de Merenderos y Comedores. Participarán delegaciones del Polo Obrero, FOL, Frente Popular Darío Santillán. La actividad se realizará con barbijos y respetando la distancia social.

En el comunicado las organizaciones señalan que “a más de un mes de iniciada la cuarentena, las familias sin ingresos o con ingresos muy escasos están sufriendo las consecuencias sociales de la pandemia por partida doble. Es que por un lado, sufren el parate no pudiendo realizar changas o trabajos eventuales , y por el otro, miles de familias y organizaciones sociales están siendo discriminadas por Desarrollo Social, ya que existe una directiva por parte de este organismo estatal de que toda persona que reciba un beneficio nacional o provincial no tiene derecho a asistencia. Esto no solo lo dicen las organizaciones, sino que también fue confirmado por equipos de trabajadores de Desarrollo Social y por trabajadores sociales de salud”.

Para los funcionarios, el problema del hambre se resuelve con un subsidio de valor totalmente insuficiente (los programas sociales se encuentran congelados en 5 mil pesos). Por otra parte, también se denuncia que no se han efectivizado los refuerzos en merenderos y comedores, en un contexto en que aumenta la demanda en los mismos. Estos centros de atención alimentaria se vienen sosteniendo gracias a la solidaridad de familias y vecinos, ya que, si fuera por los alimentos entregados por el gobierno, no se cubre la mitad de lo requerido.

Asimismo, en la jornada provincial se planteará la necesidad de un aumento de los bonos de gas y la entrega de leña, así como el urgente otorgamiento de los kits de higiene para miles de familias.

En suma, el colectivo de las organizaciones sociales levanta los siguientes reclamos: refuerzo de merenderos y comedores, entrega de módulos alimentarios, apertura y aumento de los programas sociales, aumento de la partida de bonos de gas y entrega de leña y los kits de higiene y salubridad.