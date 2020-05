El Polo Obrero marchó a Plaza de Mayo y reprodujo acciones en todo el país contra el hambre

Más de 500 ollas populares y acciones en 16 provincias.

Fotos: Fede Imas, Ojo Obrero Fotografía

Desde tempranas horas de la mañana el Polo Obrero desplegó este 1° de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, una contundente jornada de lucha en todo el país, con una movilización desde el Obelisco a Plaza de Mayo, en el microcentro porteño, debido a la acuciante situación alimentaria, sanitaria y económica que se vive en las principales barriadas populares.

En el comienzo de la actividad, frente al Obelisco, el dirigente nacional el Polo Obrero, Eduardo Belliboni, retrató la situación que padecen los trabajadores y desocupados del país en medio de la pandemia. Destacó que “hay hambre en todo el mundo, aun en los países desarrollados” y que esto es responsabilidad de los gobiernos capitalistas. Hay miles de personas en Argentina que hoy no pueden comer, no tienen acceso a lo elemental, no tienen acceso a los alimentos ni a los elementos de higiene”, señaló Belliboni, al mismo tiempo que destacó el crecimiento exponencial de los contagios de coronavirus en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, donde no se garantiza ni el agua potable.

Al tiempo que los compañeros y compañeras se concentraban en el Obelisco y se preparaban para marchar, en distintos puntos del país y en los barrios más humildes se multiplicaban las ollas populares contra el hambre, reclamando la provisión inmediata de alimentos para los comedores y las familias obreras.

Durante la jornada denunciaron que en los últimos 20 días no han recibido ni un solo alimento por parte del gobierno nacional y su cartera de Desarrollo Social, donde las promesas abundan pero los resultados son nulos. Desde la cartera de Daniel Arroyo se excusan en la crisis interna debido al escándalo de los sobreprecios en las compras de alimentos, sin embargo eso no puede ser motivo alguno para retacear el envío de alimentos a los más necesitados, cuando la situación ha multiplicado exponencialmente la demanda de los comedores y merenderos de las organizaciones sociales y piqueteras.

La acción de lucha también integró el reclamo del pago inmediato del Ingreso Familiar de Emergencia, el cual sigue demorándose a 40 días de comenzado el aislamiento obligatorio. El gobierno nacional incumple todos sus compromisos con la población más vulnerable, que desde hace semanas hace lo que puede para sobrevivir bajo estas condiciones agravantes. Desde el Polo Obrero denuncian que no solo se posterga reiteradamente el pago, sino que el gobierno ha dejado afuera a 4 millones de solicitantes, quienes no han obtenido una respuesta para enfrentar su situación económica. En el medio, el gobierno ha eyectado al titular de la Anses en medio del vaciamiento de los ahorros de los jubilados y trabajadores para financiar a empresarios y bonistas.

Desde el Polo Obrero denunciaron también el crecimiento de la desocupación que en los últimos días suma más de 45 mil despidos, todos los que van a parar a engrosar las filas de los desocupados y el crecimiento de la miseria social, mientras los banqueros y los bonistas privados siguen ganando durante la crisis.

Esta jornada se produce luego de varias reuniones con los responsables de las áreas correspondientes del gobierno y con funcionarios de primer orden, y tras postergar las acciones debido a los compromisos asumidos estos. Sin embargo al día de hoy se vuelve urgente obtener una respuesta inmediata a los reclamos acumulados desde hace semanas.

"Vinimos a Plaza de Mayo con representantes cocineros de comedores populares del conurbano y capital a reclamarle al gobierno que si paga la deuda no comemos. Con hambre no hay cuarentena" Gaby Polo Obrero La Matanzahttps://t.co/pbbdOZHaLh pic.twitter.com/HYh0URFZrT — Prensa Obrera (@prensaobrera) May 1, 2020

Gabriela, del Polo Obrero de La Matanza y de la Mesa Nacional, cerró el acto en Plaza de Mayo señalando la extensión nacional de la jornada de lucha con actividades de todo tipo. “No vamos a permitir que los que menos tienen sean los más perjudicados en esta crisis […] El gobierno tiene que garantizar los alimentos” señaló, además de afirmar que la lucha va a seguir de no obtener respuestas a los reclamos populares.

Todas las acciones se realizaron con los cuidados sanitarios correspondientes y se suman a las acciones que el movimiento obrero viene protagonizando en el curso de la crisis actual, como la de los trabajadores del frigorífico Penta, o los obreros mineros de Neuquén que atravesaron los distintos cercos policiales para manifestar sus reclamos, o las trabajadores de Textilana que se plantaron contra la patronal, entre otros.

La crisis, agravada por la pandemia, demanda una respuesta inmediata a las necesidades obreras y populares, y no el financiamiento de la fuga de capitales, las grandes patronales y el pago a los bonistas privados. La acción el Polo Obrero es una expresión nacional de las manifestaciones y reclamos que se dan a diario en los barrios debido a estos reclamos urgentes.