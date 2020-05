Tandil: el Polo Obrero movilizó al municipio y a Desarrollo Humano

Luego de una gran campaña de empadronamiento una delegación del Polo Obrero de Tandil se dirigió nuevamente, el pasado miércoles, a las puertas del Palacio Municipal a reclamar una reunión con el intendente o con el secretario de Desarrollo Social. Allí, lxs compañerxs fueron atendidos por recepción y se les informó que nadie podía atenderlxs. Después de insistir en la necesidad de que sus reclamos fueran escuchados, se consiguió la promesa de ser atendidxs al día siguiente en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat -actualmente a cargo de la distribución de asistencia alimentaria. El video que lxs compañerxs realizaron allí mismo tuvo grandes repercusiones en las redes, superando las mil reproducciones en Facebook.

Al día siguiente, el jueves 30, nuestra organización se presentó donde había sido citada pero, en principio, recibió la noticia de que el subsecretario del área, Pablo Civallieri, había salido de urgencia y no podría atendernos. Luego de, otra vez, insistir en que se lxs atienda y escuche, y denunciar que ésta situación se repetía una y otra vez, los compañerxs lograron que Civallieri los atendiera -aunque en la vereda, de manera prepotente y acompañado de un oficial de policía que estaba controlando la fila de quienes esperaban recibir su bolsón de alimentos. Allí le planteamos, entre otras cosas, la difícil situación que se vive en los barrios, la insuficiencia de la asistencia que denuncian lxs pocos a lxs que se les entregan los bolsines y las denuncias de rechazos que recibimos a diario.

El subsecretario planteó que "nosotros [la Municipalidad] no nos manejamos con ningún listado u organización. La gente no necesita intermediarios; puede enviarnos su solicitud, vía mail, individualmente". Este planteo no sólo choca con la realidad de que miles de familias de bajos recursos no poseen computadora ni conexión a internet o incluso no sabe cómo enviar un correo electrónico, sino que, además, resulta del todo reaccionario, pues intenta quitarle a lxs compañerxs la fuerza que la organización colectiva les da cuando ya han sido completamente ignoradxs por la vía del reclamo individual. "Tuve que pedir mercadería por Facebook para darle de comer a mis cuatro hijas, porque Desarrollo Social no ayuda en nada", dice uno de los muchísimos mensajes y denuncias que el Polo Obrero recibe a diario.

Pese a la negativa de darnos una reunión formal y de aceptar el listado que nuestrxs compañerxs armaron durante el empadronamiento -porque, "debido a la crisis" no está tratando con organizaciones sociales-, Pablo Civalliero se comprometió, aunque sólo de palabra, a atender a nuestra organización una vez finalizada la cuarentena. Para el mientras tanto, no brindó ninguna oferta de diálogo ni de asistencia.

Reforcemos la lucha y la organización

Ante esta situación, el Polo Obrero de Tandil se lanza de lleno a organizar ollas populares, una campaña de donaciones para poder llevarlas a cabo y nuevas movilizaciones, reclamando que se acepten los listados y que se deje de rechazar a aquellxs que ya cuentan con alguna otra asistencia, pues la mayoría de ellas tampoco alcanza para comer más que unos días.

Llamamos a todxs aquellos que se encuentren en situación de desocupación, permanente o temporal, y de precarización laboral, a organizarse con nosotrxs. Hoy, más que nunca, es necesario reforzar la organización de desocupadxs, precarizadxs, despedidxs, flexibilizadxs, etc. para poder arrancarle al Estado y a las privadas todas nuestras reivindicaciones.

El cuadro de movilización y deliberación obrera que se vive en todo el país y en el interior de nuestra provincia, nos suma fuerzas para llevar adelante cada una de estas tareas.