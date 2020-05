Córdoba: bajo amenazas y desmedido operativo policial, el Polo Obrero ganó la calle

El día de hoy el Polo Obrero de Córdoba se movilizó a la sucursal del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como parte de la jornada nacional de lucha en reclamo de alimentos, y del pago inmediato del IFE para quienes lo que la necesiten. Nos convocamos en la esquina de San Juan y Chacabuco, la zona desde muy temprano se encontraba con un vallado de media calzada. La medida era parte de un operativo exagerado para impedir el derecho a la protesta con la cual buscaban cercenar el derecho a la protesta.

Sin embargo, realizamos un acto, y el reclamo fue cubierto por los medios de comunicación, que presenciaron cómo la convocatoria fue amenazada por el jefe del operativo, “se van ya o los llevo detenidos, no hay ninguna posibilidad de asambleas, ni cortes, ni nada, orden del fiscal general”.

El operativo que desarrolló la policía de la provincia fue ordenado desde la fiscalía, totalmente desproporcionado, más de 5 patrulleros, 6 camionetas, una división de motos y a más de 50 efectivos, actuaron de manera violenta contra los 25 delegados y representantes de comedores y merenderos del Polo Obrero que salieron a reclamar los alimentos que quienes gobiernan les vienen negando.

La desproporción del operativo no sorprende luego de los hechos ocurridos en Jesús María. Y menos sorprenden si tomamos en cuenta que el gobierno no desconoce la bronca que se extiende por las barriadas obreras entre los trabajadores desocupados y trabajadores informales que no pueden llevar alimentos a sus familias. También crece la bronca entre los trabajadores formales que ven cómo su salario y sus condiciones de vida son atacadas por la patronal, con la complicidad del gobierno y la entrega por la burocracia sindical.

Vale decir que a pocas cuadras de ahí, en la sede del correo argentino, se habían congregado cinco cuadras de una fila de personas que esperaban cobrar por primera vez el IFE. Miles de cordobeses, a casi dos meses de que se lanzara el programa, recién accedieron a los 10 mil pesos para lo cual tuvieron que concentrarse masivamente durante horas. Queda claro que el gobierno usa la cuarentena como excusa para impedir el derecho a la protesta que las y los trabajadores están ejerciendo para defenderse de un ajuste que con la pandemia prosiguió

El Polo Obrero va a continuar organizando la lucha consciente de que con hambre no hay cuarentena, y que la crisis la tienen que pagar los capitalistas.