Larreta: ¿cuántas muertes más hacen falta para garantizar la asistencia sanitaria y alimentaria en los barrios?

Las organizaciones del frente de lucha piquetero convocan a una concentración en el Obelisco este martes 19.

Mediante un comunicado de prensa, el Polo Obrero, MTR 12 de Abril, MTR Votamos luchar, CUBa MTR, MTL Rebelde, Agrupación 17 de Noviembre convocan a concentrarse en el Obelisco este martes 19 a las 10hs.

La flexibilización de la cuarentena de Larreta, a pedido de los grandes empresarios y multinacionales y aprobada por el gobierno nacional ha recrudecido los contagios en los barrios populares. En las villas de Caba ya vamos superando los 1.200 contagios que se extienden a todos los barrios, y ya suman 9 muertes.

El Estado es responsable de este desastre sanitario por no garantizar las condiciones de vida de los y las trabajadoras/es, para poder cumplir con la cuarentena.

Es imposible no contagiarse cuando sigue faltando el agua potable en muchas manzanas, además de que no están garantizados los servicios esenciales como la luz, las cloacas y el gas, o cuando las familias hacinadas comparten el mismo baño en viviendas de pocos metros, por la falta de urbanización. Tampoco se reparten elementos de limpieza y bioseguridad y los testeos no son masivos, sólo están en marcha en la Villa 31 y la 1-11-14.

Con hambre no hay cuarentena

El aumento de la desocupación y el hambre también ponen en riesgo nuestra salud y nuestras vidas. Las listas de espera en los comedores se han triplicado y las familias se ven obligada a salir de sus casas a realizar los trueques.

Para resolver esta situación social dramática se debería garantizar un seguro equivalente a la canasta de pobreza en 30 mil pesos. Por el contrario, millones de familias han quedado excluidas del IFE y en el caso de Caba, quienes cobran la ayuda alimentaria de ciudadanía porteña de 1.000 pesos por persona, siguen sin poder cobrarlo.

La emergencia votada recientemente, por el gobierno de Larreta, lejos de dar una respuesta a las necesidades urgentes de la población frente a la crisis sanitaria, profundiza el ataque a nuestras condiciones de vida. Se recortan los fondos para obras en los barrios sin agua, se congelan los salarios y se disponen a continuar pagando la deuda externa.

Exigimos al gobierno de la Ciudad un aumento de 50% en los convenios con las cooperativas de trabajo, ya que los trabajadores/as precarizados/as de la ciudad no pueden continuar con los magros ingresos que perciben por debajo de los niveles de indigencia.

Reclamamos y exigimos a la ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad, María Migliore y a Fernando Quiros, ministro de Salud, que resuelvan de forma urgente la asistencia alimentaria y sanitaria en las Villas de Caba para poder cumplir con el aislamiento.

Con todos los cuidados y respetando el distanciamiento social, un conjunto de organizaciones populares y sociales nos concentraremos en el Obelisco para reclamar a Larreta una respuesta al hambre, a la falta de agua potable y luz, por la urbanización con participación de quienes viven en las villas, por la entrega de los elementos de limpieza y bioseguridad.

También realizaremos ollas populares en los barrios para visibilizar y denunciar la terrible situación de emergencia que vivimos en las villas y barrios populares y de las cuales el gobierno de la Ciudad no se hace cargo