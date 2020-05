Neuquén: organizaciones de desocupados endurecen las medidas

Desde este miércoles 27, cortes en diferentes puntos de la provincia, frente a la sostenida e insultante falta de respuestas del gobierno.

A partir de este miércoles 27, organizaciones de desocupados realizarán acciones de protesta en la provincia de Neuquén, de 48 horas, tanto en la ruta nacional 22 a la altura del casino como en Plottier y en Autovía Norte. También habrá una concentración en la municipalidad de Zapala.

Por cuarta semana consecutiva, las organizaciones sociales y piqueteras como el Polo Obrero, Frente Popular Darío Santillán y FOL saldrán a calle por falta de respuestas.

Es que, luego de meses de iniciada la cuarentena, el gobierno de Omar Gutiérrez no ha desarrollado las medidas elementales que plantea la enorme crisis social que viven las familias sin trabajo y sin salario. En la última reunión, realizada el viernes 22, los funcionarios provinciales repitieron lo mismo que han dicho en los últimos 15 días: que las familias deben seguir esperando. No hay fecha para la entrega de los nuevos módulos alimentarios, no hay cronograma para el reparto de leña, y el refuerzo para merenderos y comedores no llega. El titular de Desarrollo Social, Abel Di Luca, señala que el refuerzo de merenderos será de un 20%, cuando la realidad indica que la demanda en los centros de asistencia alimentaria se ha triplicado.

Ante la falta de trabajo y el párate económico, el gobierno dilata el aumento de los programas sociales, que siguen congelados desde el año pasado en $5.000 y en $2.000 en gran parte de la provincia. Con una canasta de pobreza de $40.000, el valor de los programas no tiene ningún carácter alimentario.

El frente único de organizaciones se consolida en la batalla concreta por conquistar reivindicaciones elementales para miles de familias.