Gran jornada piquetera en Neuquén

Hoy continúa la acción de lucha en Autovía norte.

Organizaciones sociales y piqueteras como el Polo Obrero, FOL y FPDS desarrollaron este miércoles 27 importantes cortes en varios puntos de la provincia de Neuquén.

En la capital, hubo uno en Autovía norte y otro en ruta nacional 22, a la altura del casino. Más adelante se sumaron otros piquetes en Plottier y en Zapala. La Ctep acompañó la jornada con una volanteada en un hipermercado y se encontró con la solidaridad de los ceramistas y compañeros del Expreso, trabajadores que también están en lucha.

El corte sobre Autovía norte, una ruta importante de circulación petrolera, se desenvolvió por 10 horas. Allí llegaron tres amenazas de desalojo. La primera fue a las 14 hs, intimándonos a abandonar la ruta en el plazo de una hora, caso contrario se produciría al desalojo. Esto fue rechazado de plano por las asambleas de las organizaciones y fue central la tenacidad de las compañeras, señalando que nadie se retiraba sin respuestas o una reunión con los funcionarios. Ante la firmeza mostrada y la masividad de la medida, el desalojo no se pudo concretar.

Pero las respuestas ayer no llegaron, por lo que la medida sobre Autovía norte continúa. Los funcionarios directamente cerraron los teléfonos. La fiscal que intimó señala que ni siquiera la atienden a ella, un hecho más que gráfico de la completa falta de respuestas del gobierno.

Es que transcurridos más de 60 días de cuarentena, el Estado provincial ajusta recursos para honrar los compromisos de deuda provincial y otorga créditos a las empresas, pero no actualiza los programas sociales, no refuerza los merenderos y comedores, congela el salario a los estatales y no llama a cobertura de cargos y horas vacantes de cientos de docentes que están desocupados.

Ayer derrotamos un intento de desalojo. Hoy estamos de vuelta en las rutas, alertas a nuevas provocaciones de la policía y la justicia y esperando conquistar los reclamos planteados. Reivindicamos el frente único de lucha de las organizaciones piqueteras.