Córdoba: Schiaretti y su policía desalojan a familias sin vivienda

Tierra para los trabajadores, no para los especuladores.

Desde hace semanas, 150 familias vienen desarrollando una ocupación pacífica de terrenos fiscales camino a Capilla de los Remedios, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. La ocupación, con carpas y casillas de madera, sufrió horas de tensión por el atropello realizado por la policía del gobernador Juan Schiaretti. La arremetida policial se topó con la resistencia de las familias, que evitaron el desalojo.

La grave situación habitacional y el aumento de la pobreza en Córdoba, profundizado por la pandemia, provocó ocupaciones de terrenos por parte de familias que ya no pueden pagar un alquiler o que ya no pueden vivir hacinadas. El gobierno de Schiaretti no da respuestas pero envía a la policía a hostigar las ocupaciones.

Este accionar por parte de la policía provincial lleva años. También sufrieron represión las familias de Juárez Celman, que fueron desalojadas con topadoras. Situaciones de la misma características se viveron recientemente en otros asentamientos e intentos de ocupaciones en la ciudad.

El ensañamiento de Schiaretti contra las ocupaciones responde a una orientación política en beneficio de la especulación inmobiliaria, que comparte con el intendente Martín Llaryora que arremetió contra los feriantes del Parque Las Heras. Esta política tiene como fin garantizar un entorno favorable para los especuladores inmobiliarios, que pretenden hacer grandes ganancias quedándose con los terrenos frente al parque más cercano al centro de la ciudad. La puesta en valor de esta zona será costeada por los cordobeses mediante la elevación de la cotización de los terrenos del sector.

La actuación policial por parte del gobierno provincial da cuenta de que busca evitar que en la grave situación se profundice esta tendencia hacia una ola de ocupaciones, tal como se produjo luego de la toma de Cabildo del Polo Obrero cuando se produjeron más de 20 ocupaciones. El gobierno logró desactivar tomas no sin un costo político.

Desde el Polo Obrero planteamos la defensa de todas las ocupaciones de tierra por parte de las familias sin vivienda, y levantamos más que nunca la consigna “tierra para los trabajadores, no para los especuladores”. Reclamamos la ejecución de un plan de obra pública que incluya la construcción de viviendas populares, que generaría gran cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos.

También plateamos que todos los terrenos disponibles para la construcción de viviendas se pongan al servicio de un plan habitacional bajo control de los trabajadores. En este sentido, es necesario que se cobre un impuesto real a las grandes fortunas y a los especuladores inmobiliarios, y que el banco de Córdoba sea puesto al servicio de los trabajadores cordobeses y no del salvataje de los capitalistas y el pago de la deuda fraudulenta de la provincia.