Empresarios y gobiernos contra la lucha piquetera

Si nos organizamos, la reforma laboral no pasa

Los ataques de gobierno, oposición y empresarios a piqueteros escalaron

Son de larga data los ataques que viene sufriendo el movimiento social más dinámico de la Argentina, el movimiento de desocupados que lucha por trabajo genuino: los piqueteros. Los atacantes (gobiernos, oposición y empresariado) han escalado, de arengas en los medios, a la criminalización de la protesta por la vía de judicializarla, como ha ocurrido recientemente en Jujuy.

¿Pero qué hay detrás del ensañamiento de políticos burgueses, la Justicia y los medios?

Uno de los latiguillos utilizados por estos sectores es que “se perdió la cultura del trabajo” y le imputan esa responsabilidad a los propios desocupados/as que quedaron fuera del mercado laboral, no porque quieran sino por la “cultura del despido y la flexibilización laboral” que fueron perpetrando los gobiernos de las últimas décadas, con la complicidad de las burocracias sindicales, acompañados de una línea más general, con cierres de fábricas y destrucción de las industrias devenidas en producción en pequeños talleres en negro sin convenio o en las peores condiciones. Vaciamientos que fueron acompañados con desguaces a las escuelas técnicas.

A saber, en la línea de debates que estuvimos siguiendo, los medios tratan de zanjar entre “los que quieren dar trabajo” (empresarios pymes) y “los que se resisten a dejar el plan social”. Alegan que hay una especie de “vicio por el plan social”, en cual los trabajadores del Potenciar Trabajo serían adictos a éste y por esa razón no van en masa a los miles de puestos de trabajo que ofrecen las pymes. Si no fuera trágico, sería cómico. Nadie puede sobrevivir con 16.500 pesos que vale un programa. Algunos periodistas -calculadora en mano- sacan cuentas de cuánto sería el ingreso de una familia tipo que percibe la Tarjeta Alimentar, Asignación Universal y PT (pero no dicen que solo hay 1.200.000 activos), es decir mediatizan la miseria social y ponen como victimarios a jóvenes, madres y ancianos que sobreviven con ingresos de indigencia para lograr las cuatro comidas diarias, que tampoco llegan a cubrir.

Y dejan como víctimas a empresarios grandes y medianos, quienes también reciben miles de pesos en subsidios, y cuando éstos son recortados por los gobiernos (para que la plata se la lleve el FMI), descargan un aumento de precios sobre las espaldas de los laburantes.

El salario: la verdadera grieta

Pero hay algo innegable y en el cual todos hacen agua (medios, empresarios y gobiernos): el problema del salario. Pareciera que la “grieta” pasa por ahí…

En distintas intervenciones, nuestros/as compañeros/as del Partido Obrero y de la juventud del Polo Obrero colocaron sobre la mesa del debate que los salarios son tan magros que hasta quienes cuentan con un trabajo en blanco y “fijo” están en la línea de pobreza. Dicho por boca de empresarios de la industria del plástico, la categoría mejor paga en el rubro tiene un sueldo de 90 mil pesos y en el gremio textil, 230 pesos la hora.

Los peores pagos y más atrasados en materia de condiciones laborales son los peones rurales. Hace unos pocos días, el tractorazo de la oligarquía -que recibió la bienvenida de Larreta- reclamó para no pagar “tantos impuestos” porque “son el sector que produce”. Lo hacen a costa del trabajo a destajo, como ocurre con la uva en Mendoza o con la yerba en Misiones, que pagan 4,50 pesos el kilo de hoja de yerba a los tareferos, sin respetar convenios y en negro, y hasta a veces el sueldo se paga con una parte de la misma cosecha, un “salario en especias”; atrasan doscientos años.

La Unidad Piquetera presentó al Ministerio de Desarrollo un plan para reconvertir los programas sociales en un millón de puestos de empleo genuino, que tenían que ver con la construcción de vivienda y obra pública, el cual nunca fue respondido y, al contrario, el ministerio hizo su propia versión, tratando de colocar a la UP como extorsionadores.

Pero queda claro que el Estado sigue manteniendo la obra pública como una caja negra a manos de empresarios mafiosos, burócratas y patoteros, como los Gerardo Martínez, responsables del asesinato del compañero Darío Avalos.

La Marcha federal piquetera por trabajo y por salario

La ultima reunión de Consejo del Salario fijó un aumento salarial del 45% en cuatro cuotas, que llevara el mínimo a 47 mil pesos ¡recién en diciembre!, mientras que los informes de inflación son lapidarios y se devoran a cada paso el bolsillo de lxs trabajadorxs. La famosa “estanflación” (estancamiento económico con inflación) es el ritmo de la economía en las barriadas populares, que completa el paisaje con el boom de “las ferias de lo usado” y los trueques.

La próxima medida de lucha piquetera tendrá su Marcha federal, compuesta de desocupados y precarizados de todo el país. Reclamaremos que el Consejo del Salario Mínimo se vuelva a reunir y fije un aumento de emergencia acorde con la inflación, y no por debajo de la misma, ya que en el cálculo de “ingreso para no ser pobre”, que fijan los índices oficiales, no se toma en cuenta el gasto en vivienda. Debemos seguir la pelea contra el hambre y el ajuste. Y que la crisis la paguen los patrones.