“Estamos reclamando por trabajo genuino (…) con $16.000 no podemos vivir un mes”

Vivi de Hurlingham responde a las provocaciones de un periodista.

Como ocurre en todas las jornadas de lucha piqueteras, cómo el pasado 15 y 16 de marzo, los medios de comunicación de las patronales instruyen a sus periodistas para que ataquen a los manifestantes por medio de provocaciones y “preguntas” tendenciosas. Durante el acampe piquetero, Vivi, compañera del Polo Obrero de Hurlingham, le dio una lección de principios y de lucha a un “periodista” de A24.

El periodista comenzó la entrevista con una interpelación, ya en un tono propasado, preguntando “¿A qué vienen?”, lo que fue contestado contundentemente por Vivi: “A decirle a señor presidente que con $16.000 no podemos vivir un mes”.

Vivi luego le explicó que con 52 años no tiene un trabajo estable a pesar de que cuenta con experiencia laboral como overloquista –en referencia al uso de máquinas overlock para la industria textil-, algo que al periodista le costó comprender. Además, agregó: “Yo no quiero que me digan, como dicen en la calle, esos piqueteros vagos y atorrantes”, en una clara respuesta a un latiguillo comúnmente utilizado para desautorizar a los trabajador desocupados.

Cuestionado por la autoridad de la intervención de la compañera del Polo Obrero y por la elocuencia de sus palabras, el periodista redobló la apuesta cuestionando la metodología del reclamo. Vivi nuevamente lo puso en su lugar: “Usted cree que si yo vengo sola a hablar alguien me va a atender acá”, defendiendo la acción organizada y colectiva del movimiento piquetero.

Ante la mención de la compañera de que ni Zabaleta, intendente de Hurlingham, la iba atender, el periodista expulsó otra provocación, con dedo acusador: “Usted lo votó seguramente”, lo que Vivi tuvo que desmentir enfáticamente.

Exponiendo el rol nefasto del notero, Vivi agregó “¿vos me estás haciendo una entrevista o me estas viniendo a cuestionar”, a lo que este le respondió, sorprendentemente, “más o menos….”.

“Estamos reclamando por cosas justas: trabajo genuino (…) El hospital Posadas, el otro día estuvo internado mi marido, dos veces por semana pasaron a limpiar ¿Por qué a nosotros no nos dicen, ustedes quieren trabajar, vayan, les pagamos un sueldo y vayan 4… 6 horas a limpiar?”, denunció Vivi, quien además tuvo que soportar los planteos xenófobos del notero respecto a los trabajadores venezolanos y extranjeros.