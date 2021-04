Larreta hambreador: sin alimentos y sin vacunas los contagios son imparables

Con todos los elementos sanitarios y distanciamiento social, las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero de CABA, que integra el Polo Obrero junto a Barrios de Pie, realizaremos un nuevo piquete y ollazo en el obelisco.

El gobierno de Larreta niega los alimentos a miles de familias que asisten a los comedores en todas las villas y barrios de la capital. Por este motivo el 6/4 se llevó adelante un piquete con 8.000 compañeres sobre la General Paz, en las cercanías del Ministerio de Desarrollo de la Ciudad. La masividad de las jornadas de lucha de las familias desocupadas se debe al aumento de la pobreza, que en todo el país alcanza casi a la mitad de la población y en la ciudad supera el millón de personas, y a que casi medio millón de personas no cubren la canasta alimentaria.

En la reunión arrancada luego de 6 horas de corte, los funcionarios de la ministra de Desarrollo María Migliore nos señalaron que no tienen en agenda ninguna medida de emergencia frente al aumento del hambre y la miseria, a pesar de que la situación se va a tornar insoportable para las familias desocupadas con los aumentos de tarifas, el transporte, los alquileres y en “los precios cuidados”.

A esto se suma la llegada de la segunda ola de la pandemia: al igual que el año pasado, los gobiernos responsables de la pobreza no van a garantizar las condiciones para que las familias de las villas y barrios se puedan resguardar.

La salud de las familias más pobres están en riesgo todos los días, para resguardarnos necesitamos alimentos y vacunas ya.

Frente al reclamo de las vacunas para las trabajadoras esenciales de los comedores, los funcionarios del gobierno de la ciudad nos han reconocido que no tienen idea de cuándo se abre el registro. Las compañeras que están y van a estar en la primera línea de fuego garantizando la comida a cientos de miles de niñes, jubilades y familias siguen sin vacunas, sin cobertura de salud y sin ningún derecho laboral. Los hospitales, Cesacs y salitas se encuentran colapsadas y se ha desmantelado el programa DetectAR en la mayoría de los barrios.

Los gobiernos que no asumen ninguna responsabilidad frente al aumento de los contagios y muertes descargan por completo los cuidados sobre la población a la que no le brindan ningún recursos para poder subsistir. En las villas de la ciudad más de 350 mil personas viven sin agua y otros servicios básicos, las obras de urbanización se encuentran paralizadas ya que los recursos, igual que a nivel nacional, se han priorizado para el pago de la deuda y no la situación sanitaria y habitacional de la población que vive hacinada o es desalojada a la calle.

Este jueves 15/4 a las 10 am vamos a llevar adelante una olla popular y piquete en el Obelisco, solo con les compañeres esenciales a cargo de los comedores.El gobierno de Larreta es responsable de esta situación desesperada de miles de familias que no tienen para comer y tiene que dar respuesta y brindar asistencia a todos los comedores, vacunas para trabajadoras y trabajadores de comedores y merenderos y un seguro a los desocupados de 45 mil pesos para no pagar la crisis con más hambre, miseria y nuestras vidas.