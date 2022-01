Macri y su nuevo ataque a los desocupados

En una entrevista, Mauricio Macri señaló, al referirse a la educación durante la pandemia, que “hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida”.

El ex presidente apunta a los desocupados que viven de un programa social de limosna, que no cubre la mitad de la canasta alimentaria, cuando él mismo vive de la plata del Estado, debiendo impuestos millonarios y protege a sus amigos empresarios que impulsan la devaluación y el incremento de subsidios. El intento de desacreditar al que cobra un plan social es sólo una coartada para que no desnudemos a los únicos parásitos que viven del Estado, que son él y sus empresarios amigos.

El desprecio hacia los desocupados forma parte de los ataques al movimiento piquetero por parte de los medios que responden a grupos capitalistas que se benefician con el ajuste que los “planeros” han enfrentado como nadie.