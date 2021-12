Marcos Paz: movilización al municipio por asistencia alimentaria

Alrededor de 300 compañeros y compañeras se movilizaron el jueves 2 por las calles del centro de Marcos Paz (Buenos Aires), hacia las puertas del municipio, exigiendo una respuesta clara y concisa al reclamo de alimentos presentado ya hace dos meses en la Secretaría de Desarrollo Social que gestiona Alejandra Tacconi.

Desde el municipio los recibieron con decenas de efectivos armados, en un cordón de seguridad innecesario, ante un reclamo de alimentos para nuestrxs hijxs. Queda más que claro cómo se preparan para seguir profundizando el ajuste del gobierno nacional y provincial de la mano del FMI.

Mientras la crisis social se agudiza cada vez más fuerte, en los barrios nos encontramos cada vez más precarizados, sin trabajo, sin asistencia y sin respuestas.

Las familias y vecinos de los barrios El Zorzal, La Trocha, La Paz, San Eduardo, La Recova, Gandara, de la localidad de Marcos Paz, fueron parte de la acción de lucha del Polo Obrero, acción discutida y votada en dichas asambleas.

Marisa Ustariz, delegada y responsable del Polo Obrero en Marcos Paz, y Sebastian Cantero, dirigente del Polo Obrero, señalaron: “Nosotros en septiembre dejamos una carta pidiendo que lleguen alimentos a los barrios, no hay respuestas. Ayer nos reunimos pero no nos dan una solución, hoy movilizamos pero lo único con lo que nos encontramos es con la policía (…) Queremos que nos reciba el intendente Ricardo Curuchet, pero solo nos recibieron sus funcionarios, que ni siquiera saben con qué cuentan para ofrecernos. Si no nos reciben hoy estamos dispuestos a continuar con nuestro plan de lucha, acampando si es necesario”.

Luego de unas horas de permanencia en la puerta del municipio logramos que nos atienda el secretario del intendente, Alberto Isouribere, quién recibió a los delegados de los distintos barrios y se comprometió a brindarnos una respuesta precisa de qué nos podía ofrecer. Hemos planteado que necesitamos resolver el problema de los alimentos de manera urgente, no queremos esperar ni un día más.

Curuchet y Tacconi, basta de hambre. Alimento ya para los comedores.

