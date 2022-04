Santa Cruz: el hambre no se termina con una impostura de encuentro

Reunión de Desarrollo Comunitario.

La semana pasada se desarrolló un encuentro entre directores de Desarrollo Comunitario, dirigido por el ministro del área de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz, Jorge Ferreira. Según Tiempo Sur (24/4), en el encuentro se reunieron la mayoría de los representantes del área de Desarrollo Social que cumplen funciones en sus localidades y comunas del norte de la provincia. Tanto la visita del ministro a este lado de la provincia como la realización del encuentro, llamativamente fue realizada de “manera oculta” a las organizaciones sociales que hace años venimos peleando en contra del hambre y la pobreza.

Los grandes ausentes del encuentro fuimos las organizaciones piqueteras. Si realmente se intenta dar una solución a las necesidades inmediatas de los pobres, lo más pertinente hubiese sido que Ferreira acceda a una reunión con el Polo Obrero de la zona norte.

Es que el ministro solo se reunió con nuestros compañeros en Río Gallegos, les pidió el padrón de toda la provincia pero hasta el momento no recibimos respuesta a las demandas. Necesitamos saber qué ha pasado con las tarjetas sociales que el Ministerio de Desarrollo Social decidió dar de baja a muchísimas madres en toda la provincia por el solo hecho de tener la Tarjeta Alimentar, siendo que el monto de la social ¡no supera los 2 mil pesos!; cuándo se van a entregar los bolsones de alimentos al padrón completo y no a unos pocos cada 4 meses; y qué sucedió con el pedido de leña y garrafas para los vecinos que vienen padeciendo el clima otoñal y no se les entrega la ayuda. Cada uno de estos reclamos se le ha presentado recurrentemente en petitorios a lo largo del año y no fue capaz de responder siquiera uno.

Las movilizaciones, acampes y ollas populares en las puertas de Desarrollo Social han ido en aumento y los funcionarios lo único que atinan a hacer es estirar la situación hasta el hartazgo de los más pobres. Si hay pobreza y hambre en una de las provincias donde el trabajo no debería faltarle a nadie es a causa de las políticas ajustadoras de este gobierno.