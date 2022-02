Tucumán: el delegado comunal de Los Ralos amenaza a los vecinos

Fotos: Polo Obrero Tucumán

El pasado lunes 21 los compañeros y vecinos del Polo Obrero de Los Ralos, provincia de Tucumán, recibieron la desagradable noticia que el delegado comunal Juan Cruz Brandan los había denunciado ante la Justicia por reclamar que durante enero la mitad del pueblo estuvo cuatro días sin agua. Entre los denunciados se encuentra la referente del Polo Obrero provincial, Gabriela Gramajo. La situación vivida en Los Ralos no escapaba a lo que ocurría en varios pueblos y barrios de la provincia en esos días. En muchos se armaron asambleas y protestas.

El 13 de enero varios vecinos de Los Ralos se convocaron en la sede de la comuna para exigirle al delegado que encuentre una solución a la falta de agua que ya llevaba varios días. El delegado no se encontraba en la comuna -como es su costumbre ya que hace más de un año que no se presenta a trabajar- y los vecinos marcharon hasta su casa que está a pocas cuadras. Nada sucedió en la casa del delegado y los vecinos se retiraron para organizar una asamblea al día siguiente.

Que el delegado comunal no esté en su oficina tampoco es novedoso en la provincia. Estos funcionarios, cuando son electos, creen que se ganaron una “licencia paga” por cuatro años. Por lo general no hacen mucho por sus comunas y solo responden a los intereses del Poder Ejecutivo. Lo razonable para un pueblo que sufre un problema de la gravedad de la falta de agua es reclamarle al funcionario que está a cargo de su jurisdicción.

El día de la citación los compañeros del Polo se presentaron a defender su posición, pero no fueron solos, los acompañó una delegación de no menos de 500 personas de distintos frentes y todo el cuerpo de delegados provincial. La defensa de nuestros compañeros no se negocia.

En la audiencia la funcionaria a cargo de la mediación nos presentó un rosario de denuncias y acusaciones falsas por parte de Brandan, las cuales fueron rechazadas. Incluso llegó a insinuar la petición de una perimetral para que Gabriela Gramajo no pudiera acercarse a su casa. La audiencia se terminó cuando la funcionaria nos amenazó con llevarnos a juicio e imponer la medida restrictiva a la circulación.

El Polo Obrero defiende y defenderá el derecho a peticionar y a demandar ante graves problemas que tienen los vecinos en cada una de las comunas y municipios de la provincia. Ningún intento de Brandan, o de cualquier funcionario, de amedrentarnos o censurarnos mediante falsas denuncias nos hará retroceder. Cabe preguntarse si el delegado, o cualquier otro funcionario, está para resolver los problemas de los vecinos o para esconderse y gozar tranquilo de su sueldo. Ninguna restricción al derecho a protestar.

