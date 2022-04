“Venimos para que nos den laburo de verdad”

Acampe piquetero.

En el marco del acampe piquetero de 48 horas, Carlos, un compañero del Polo Obrero de Berisso, fue entrevistado por el medio LN+, ante quienes explicó que se encuentran movilizados por trabajo genuino y reclamo por el alimento para los comedores populares.

“Venimos por trabajo genuino, para que nos den laburo de verdad, no esto que nos quieren hacer laburar en el municipio, nos hacen barrer en la calle, nos hacen zanjear, nos hacen hacer laburo municipal a nosotros por 16 lucas, entendés”, le explicó Carlos al notero.

Ante la pregunta incisivo del periodista respecto a la hijita de Carlos, que lo acompañaba en el acame, este le manifestó que no tiene ninguna otra opción, viéndose obligado a luchar por trabajo junto a su compañera y su hija, ya que no cuenta con recursos para pagarle a alguien que cuide a su niña, pero si se queda en la casa sin hacer nada no tiene para darle de comer.

“Gracias a esto tengo una plata por mes, que gracias a eso pago el alquiler y compro con lo que me queda para comer”, agregó Carlos, al tiempo que señaló que esto no alcanza y que además debe hacer changas y juntar cartón, entre otras cosas.