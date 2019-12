Sacamos el mural antiderechos en Hospital Piñero

Recientemente en el Hospital Piñero con la coordinación de la dirección del propio hospital se realizó un mural homenajeando al "niño por nacer". Siendo uno de los hospitales públicos donde un gran número de personas gestantes acceden a la práctica de ILE, consideramos que ha sido una enorme provocación del movimiento antiderechos. Inmediatamente nos organizamos y se realizó una juntada de firmas activada por les trabajadores del efector que logró cientos de adhesiones y logramos que lo saquen.

Infobae, lo que no llama la atención, consideró nuestra acción como una censura, sin embargo, las mujeres organizadas sabemos bien que constantemente el clero y los partidos patronales trabajan en conjunto para que retrocedan nuestros derechos y que las que somos "censuradas" somos nosotras cuando no podemos decidir si ser madres o no, cuando somos las más afectadas por el ajuste que imponen el gobierno y el FMI.

Hemos conquistado en las calles la publicación en el boletín oficial del protocolo de ILE, pero sabemos que esto no es suficiente, que el aborto debe ser legal y en el hospital.

En momentos que nuestras condiciones de vida empeoran como consecuencia del ajuste se recrudece la violencia que el Estado ejerce sobre nosotras, por lo que reforzamos nuestra lucha de forma independiente a las variantes patronales.

A seguir en las calles hasta conquistar el aborto legal, por la separación de la Iglesia y el

estado, y contra el ajuste.