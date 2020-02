Vamos por un Centro Integral de la Mujer en Navarro

El pasado 8 de febrero, el Plenario de Trabajadoras de Navarro estuvo en el barrio Matadero, juntando firmas entre los vecinos para exigirle al intendente Santiago Maggioti (Frente de Todos) la creación urgente de un Centro Integral de Mujeres (CIM), donde además de un lugar donde permanecer en situaciones de vulnerabilidad, se brinde ayuda interdisciplinaria profesional a las mujeres y sus hijos.

En Navarro la mujer trabajadora víctima de violencia o cualquier abuso no tiene un espacio donde poder recurrir junto a sus hijos mientras sus denuncias sólo avanzan en la medida en que las mujeres nos organizamos e intensificamos nuestros reclamos.

La falta de respuesta de las instituciones, la protección estatal al violento y los lentos procesos judiciales, junto con la falta de refugios, hacen que Navarro no cuente con un femicidio por mera casualidad. En menos de 2 años hubo 2 femicidios en localidades aledañas (Lobos y Marcos Paz). Durante 2019 en Navarro hubo 2 casos al borde de serlo. Y entre tanto, quienes nos organizamos para reclamar por nuestras reivindicaciones como mujeres trabajadoras ocupadas y desocupadas, nos vemos desbordadas ante casos de abuso y violencia frente a un juzgado inoperante, un municipio que desmanteló políticas de género como la Comisaría de la Mujer y partidos patronales con representación en el Concejo Deliberante que minimizan la situación de urgencia.

En Navarro tampoco hay respuesta sobre la cuestión alimentaria y la desocupación de las mujeres jóvenes: en un país como Argentina donde la estadística de maternidad adolescente es de la más altas de Latinoamérica y en Navarro particularmente tenemos una de las más altas tasas de la provincia de Buenos Aires. Más de la mitad de los nacimientos en nuestra ciudad son de mujeres menores de edad.

Y esta realidad se refleja en los barrios de nuestra ciudad y del interior de Navarro todos los días: mujeres jóvenes desocupadas o con empleos precarios son violentadas. La policía se niega a tomar denuncias; el juzgado no valida las perimetrales si no hay presión y el Estado se "lava las manos" no tomando la urgencia como prioridad.

Gracias a nuestra organización hemos logrado perimetrales en 24hs, asignación de asistentes sociales de oficio y hacer avanzar causas que estaban cajoneadas. Pero bien sabemos que estas medidas no dejan de tapar los baches del propio Estado ante la problemática de fondo: la situación precarizada de las mujeres más jóvenes de nuestro pueblo.

Es por eso que la reacción de los vecinos fue muy positiva, todos accedieron a la firma del petitorio y creen en la necesidad urgente de llevar a cabo este proyecto.

¡Vamos por un Centro Integral de Mujeres en Navarro!