Pañuelazo nacional, Las Tesis y festival por el aborto legal

Mañana, desde las 17h, movilicemos masivamente al Congreso

La jornada de lucha por el aborto legal arrancó el martes con la presentación del proyecto para la adhesión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud nacional.

El miércoles, a dos años del pañuelazo que en 2018 puso el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito en el centro de la agenda política y logró su posterior tratamiento en el Congreso nacional, se ha convocado a un nuevo pañuelazo frente al Congreso. La actividad, que se anticipa masiva, es de enorme importancia para que el movimiento de mujeres recupere la calle y la movilización para conquistar la ley de aborto seguro y gratuito y derrote las maniobras que quieran diluir su contenido.

La jornada tendrá como momento central el pañuelazo en sí mismo, convocado para las 19h cuando las miles de mujeres presentes, levantemos nuestros pañuelos verdes. Será un pañuelazo tendrá, en paralelo, repeticiones en todo el país.

La actividad tendrá también la participación de Las Tesis, colectivo de luchadoras chilenas creadoras de “Un violador en tu camino”, la coreografía que se expandió por todo el mundo como método de denuncia contra la violencia de género y la responsabilidad estatal en la misma, encabezarán la performance frente al Congreso. En esta oportunidad, según anunciaron en la conferencia de prensa realizada hoy en la Legislatura porteña para que la Ciudad de Buenos Aires adhiera al protocolo de ILE, con una letra especial que modifica la original para adaptarla al reclamo por el aborto legal. La letra para la jornada de mañana dice: “El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez, que nos obliga a parir y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Maternidad como destino. Es violación. Es aborto clandestino. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, si me cuidaba, ni cómo vivía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, si me cuidaba, ni cómo vivía. El violador eras vos. El opresor sos vos. Es el Congreso, adonde votan el aborto clandestino. El Estado opresor es un macho violador, El Congreso opresor es un macho violador. El violador eras vos, el opresor sos vos. Duerme tranquila mi niña madre, Sin que te importe quién te violó, que por tu hijo, bebé inocente, vela la Santa Inquisición. El violador sos vos. El tirano sos vos. El opresor sos vos. El opresor sos vos.” Luego, habrá un festival donde tocarán, entre otras, Ignacia, Masqueun3, Eruca Sativa, Femigangsta, Paula Maffía.

La diputada del Frente de Izquierda Unidad, Romina Del Plá, que participará de la misma junto con las compañeras del Plenario de Trabajadoras, convocó a participar masivamente y destacó que es fundamental la presencia masiva de las pibas y mujeres de la Ola Verde porque “la experiencia ha demostrado al movimiento de mujeres que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito lo arrancaremos luchando y no depositando la confianza en el poder político, cuyos compromisos con las iglesias son profundos.”

Del Plá, a su vez, resaltó que el movimiento de mujeres desconoce el contenido del proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo y que no aceptamos que nuestro derecho sea prenda de negociaciones con la iglesia como las que está llevando adelante el gobierno.

Es necesario que se apruebe el proyecto de aborto legal de la campaña nacional, por el que ya se han movilizado más de dos millones de personas, como forma de garantizar la salud de las mujeres a la hora de realizarse la práctica tanto como terminar con la opresión clerical y oscurantista que representa la ilegalidad del mismo. “Mañana tenemos que mostrar la enorme fuerza de la Ola Verde y que no cejaremos en nuestro reclamo y para derrotar maniobras que impliquen concesiones al clero”, sostuvo.