Esta marea verde puede ir por todo

Multitudinario pañuelazo frente al Congreso. Actividades en todo el país

Esta tarde se desarrolló un multitudinario pañuelazo frente al Congreso de la Nación, a dos años de la actividad que colocara el reclamo de aborto legal, seguro y gratuito en el centro de la agenda política. La actividad contó con la participación de las organizaciones de mujeres, piqueteras, sindicatos, centros de estudiantes y organizaciones políticas.

Como parte de la jornada, hubo acciones en todo el país. En Córdoba, una importante concentración tenía lugar frente al Museo de Antropología. En Rosario, las compañeras se dieron cita en el parque de la Bandera. En Neuquén, la Multisectorial de mujeres (que reúne a la izquierda, colectivas feministas mapuche e independientes) se movilizó y planteó la importancia de una independencia política del Estado y las iglesias para alcanzar los reclamos. En Formosa, la convocatoria fue en la plaza San Martín. En Chubut, había pañuelazos en Comodoro Rivadavia (plaza Kompuchewe), Esquel, Trelew y Puerto Madryn. En San Fernando del Valle de Catamarca hubo un pañuelazo frente a la Catedral. También había importantes actividades en Mar del Plata, Mendoza, Salta y Misiones. En las reparticiones estatales (INTI, Hospital Garrahan, Enacom y el Hospital de Plottier-Neuquén, entre otras), las compañeras llevaron a cabo pañuelazos.

“Si hoy el aborto no es legal en Argentina fue porque todos los gobiernos de todos los colores políticos decidieron postrarse frente a la Iglesia”, denunció Vanina Biasi, dirigente del Plenario de Trabajadoras, desde el escenario montado frente al Congreso de la Nación. Y agregó: “a monseñor [Oscar] Ojea, que el 8 de diciembre se abrazaba con Macri y Alberto Fernández, en una misa en Luján; que dijo que las mujeres embarazadas no somos dueñas de nuestros cuerpos… les decimos que nosotros vamos a conquistar el aborto legal este año, pero no nos vamos a quedar cruzadas de brazos. Vamos a ir por la separación de la Iglesia del Estado, para echarlos de la educación y para que vayan en cana por abusadores y encubridores. Esta marea verde puede ir por todo”.

“El aborto legal no admite más dilaciones”, expresó Romina Del Plá, diputada nacional del PO-FIT. Reclamó también la implementación de educación sexual integral en las escuelas y enfatizó que para ello “necesitamos enfrentar a las iglesias, esas mismas que bendicen el pacto con el FMI y el pago de la deuda que vamos a terminar pagando todas nosotras con nuestro sacrificio enorme”.

Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA, planteó que “el aborto legal, seguro y gratuito se conquista desde la calle, desde la movilización y la organización”. Y dijo que “al igual que nos paramos de manera independiente de los gobiernos, de las patronales y de todos aquellos que intentan pactar con las iglesias para regimentar nuestro cuerpo y nuestra conciencia, luchamos por el aborto legal. Como luchamos por paritarias libres, por la aplicación de la cláusula gatillo, para defender la movilidad jubilatoria”.

La actividad contó con la presencia del Polo Obrero y de sindicatos combativos como AGD-UBA y Ademys. También participaron las federaciones estudiantiles y centros de estudiantes secundarios como el del Nacional Buenos Aires. Las organizaciones y referentes del Frente de Izquierda también fueron parte de la jornada.

Hubo una performance de Las Tesis, el colectivo de luchadoras chilenas que con su creación “Un violador en tu camino” puso de relieve en todo el mundo la violencia de género y la responsabilidad estatal. Posteriormente, se realizaba un festival con la participación de la banda de rock Eruca Sativa, Paula Maffía y Femigangsta, entre otras.