Importante pañuelazo en José C. Paz

En el día de ayer se reunieron más de 300 personas en la plaza central de José C. Paz en el marco de la jornada nacional por el aborto legal. La plaza ha sido convocatoria de incontables actividades y movilizaciones del movimiento de mujeres de la zona, que se viene organizando por justicia ante los femicidios y casos de violencia de la región, y que se suma a la marea verde para arrancar al Estado la ley de aborto legal sin concesiones a las iglesias.

Además, José C. Paz viene de ser el centro organizativo del último encuentro regional de mujeres que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de José C. Paz en octubre de 2019, donde se reunieron importantes delegaciones de trabajadoras y jóvenes discutiendo cómo continuar la lucha por el aborto, la separación de la Iglesia del Estado, la ESI laica científica y obligatoria, el cese de la violencia hacia las mujeres, etc.

En esta oportunidad, delegaciones de jóvenes, estudiantes, secundarias, docentes, trabajadoras del distrito y de la región se acercaron a sumar su reclamo por el aborto legal seguro y gratuito.

La jornada se dio en medio de un proceso de movilización por justicia para Bárbara Balbuena, quien fue asesinada por su pareja en diciembre pasado en el distrito y cuya causa se encuentra en proceso. El Estado desprotege a las víctimas y sus familias, lo que no es excepción en este caso. Es necesario redoblar la movilización popular independiente para que la causa no quede impune.

Como conclusión de esta jornada, el Plenario de Trabajadoras se prepara, con el impulso de este gran pañuelazo, para desarrollar acciones por el día internacional de la mujer trabajadora, con agitaciones el fin de semana del 7 y 8 de marzo para copar las calles el 9 en un gran paro internacional de mujeres y disidencias, porque nuestras demandas son incompatibles con los ajustadores que pretenden pagar la deuda a costa nuestra.

Más que nunca, compañeres, a reforzar la lucha. Nuestras reivindicaciones se conquistan en las calles.