8M y 9M a Plaza de Mayo y todas las plazas del pais

Que no dividan al movimiento de mujeres.

Las asambleas de cara a la organización de las jornadas en torno al Día Internacional de las mujeres trabajadoras terminaron este último viernes con una retirada de organizaciones que tienen a sus integrantes en el actual gobierno, quienes manifestaron su oposición a manifestar en la Plaza de Mayo por las demandas que año tras año venimos sosteniendo desde el diverso, heterogéneo y combativo movimiento de mujeres.

Ni acción anticlerical el 8M, ni paro y movilización a la Plaza de Mayo el 9M. Impulsan concentrar en la Plaza de los dos Congresos para desde allí armar una movilización progubernamental. Mientras que los 8M anteriores desplegamos extensos consensos de que es un día de reclamo contra todas las opresiones que viven las mujeres, ahora que llegaron al gobierno solo quieren concentrarse en un apoyo al envío al parlamento de parte del gobierno de un proyecto de ley de aborto, que no es el que las mujeres elegimos, sencillamente porque el gobierno quiere consensuar con las iglesias que sus numerosas empresas de salud queden exentas de tener que cumplir la ley. El poder al servicio del beneficio de unas pocas y no de las mayorías de mujeres precarizadas y explotadas, no es el poder que necesitamos, es el que ya existía y el que nos llevó a esta realidad de precarización, femicidios, hambre y miseria que hoy atravesamos.

Aunque desde los sectores opositores al gobierno y desde voces de mujeres independientes, les propusimos una acción común que tuviera por delante las demandas de nuestro movimiento, tanto el Colectivo Ni Una Menos como el Frente Patria Grande y Mala Junta decidieron romper la asamblea sin proponer absolutamente ninguna alternativa unitaria. La aclamación generalizada y las intervenciones mayoritarias dentro de la asamblea mostraban la voluntad para movilizar a Plaza de Mayo, estos sectores se negaron a resolverlo escuchando las intervenciones o bajo la forma de una votación incluso. Impulsan en los hechos un feminismo cooptado y que delega la palabra y decisiones en un gobierno.

Apostaron al debilitamiento de las mujeres y sus asambleas para garantizar que no se escapara ninguna manifestación independiente en la Plaza. Pero fracasaron en su intento porque seremos muchas las que, teniendo más, menos o ninguna confianza en el gobierno, no estamos dispuestas a renunciar a tomar la palabra y a ser escuchadas. Desde el reclamo de trabajo genuino, de formalizar actividades laborales informales que tienen a las mujeres como el principal sector precarizado, pasando por el rechazo a que la indexación salarial sea inflacionaria, pasando por la exigencia de que sea el proyecto de la Campaña Nacional por el derecho al aborto, que apoya masivamente nuestro heterogéneo movimiento, el que se discuta, sin devaluaciones ni concesiones a las iglesias.

En sus intervenciones llegaron a señalar su negativa, en el caso de Mala Junta, a realizar una radio abierta el 8M para que se escuche la voz contra las iglesias que ese día impulsan movilizaciones a sus misas en todo el país para repudiar cualquier avance por el aborto legal, mientras este sector ya ha logrado que el gobierno gire su propio proyecto que les permita la objeción institucional.

Renunciar a la independencia de los gobiernos, el Estado y las iglesias, es renunciar a tener un movimiento de mujeres que luche y gane. Vamos por lo nuestro, no damos cheques en blanco a ningún gobierno, no delegamos nuestras luchas ni nuestro futuro.

Porque nos queremos libres de todas las opresiones, rechazamos ser tuteladas por el Estado.

Vamos por el aborto legal sin concesiones al clero.

Vamos por trabajo productivo, formal y genuino.

Vamos por obras públicas con contratación formal de mujeres para la construcción de jardines, escuelas y lugares de esparcimiento deportivo y cultural.

Vamos por un régimen laboral para el millón de mujeres empleadas de casas particulares hoy totalmente precarizadas

Vamos por la separación de la iglesia del Estado

Vamos para que no paguen la deuda con el hambre del pueblo

Vamos para que no recorten a jubialdxs y para que repongan los impuestos a la minería y a las transacciones financieras

Vamos por el desmantelamiento de las redes de trata

Vamos por el fin de los femicidios y del abuso en la infancia

Vamos por lo nuestro

8M y 9M a Plaza de Mayo y todas las plazas del país