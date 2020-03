Catamarca: brutal femicidio

Desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero, pedimos justicia por Brenda Micaela.

El nuevo femicidio ocurrido en la provincia pone en escena la situación de vulnerabilidad que vivimos las mujeres, más allá del enorme esfuerzo que se viene llevando adelante por el movimiento de mujeres que ha tomado las calles desde hace años para visibilizar esta situación, que ha tenido grandes logros pero el Estado no ha tomado las medidas estructurales necesarias.

Brenda, de 24 años, fue asesinada por su novio, Naim Vera, de 19 años, quien la descuartizó y quemó sus restos antes de arrojar algunas partes del cuerpo a la ruta y otras en un contenedor de basura.

Entendemos que el caso de Brenda no se puede tomar como un caso aislado, ya que las condiciones estructurales que generan la violencia contra la mujer están intactas. Entre ellas la posibilidad de denunciar a los violentos en las comisarías, la situación de vulnerabilidad económica en las que nos encontramos la inmensa mayoría de las mujeres trabajadoras en la actualidad. Sin dejar de lado que mientras que no exista educación sexual con perspectiva de género en las escuelas el germen de la violencia no dejará de crecer.

Nos sumamos este el lunes 2 a la movilización convocada por justicia, a pocos días del 8M entendemos que la conquista de nuestros reclamos lo conseguimos en las calles unidas.

Juicio y castigo a Vera Naim. Justicia por Brenda Micaela.

#NiUnaMenos. #VivasyLibresNosQueremos. #ElEstadoesResponsable