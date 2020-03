Catamarca: justicia por Roxana Casimiro 

La joven de 28 años fue encontrada por un taxista en un predio deportivo en la localidad de Chaquiago, Andalgalá, fue llevada al hospital zonal, después trasladada al hospital de la capital provincial. La gravedad de las lesiones son extremas, tiene múltiples fracturas de cadera y espalda, lesiones en órganos internos que la han llevado al borde de la muerte.

El caso salió a la luz varios días más tarde por las declaraciones del padre de Roxana, que en una entrevista radial denunciaba el accionar de la justicia y la policía en el caso, ya que a esta altura no se había llevado adelante investigación alguna para conocer fehacientemente lo motivos de las lesiones. La familia ha denunciado que no se trata de un accidente, sino de un ataque con posible violación, brindando detalles de testigos y señalando a dos sospechosos. Como también Roxana antes de entrar en coma dio el nombre de una persona que estaría vinculada con el ataque, esta situación tampoco fue investigada.

La Justicia miró para otro lugar escudándose en la posibilidad de un accidente, no llevó adelante medida alguna, la policía no fue ni a buscar las prendas que Roxana tenía en el momento del ataque y no se han hecho pericias para descartar la violación.

Los acusados por la familia como los posibles atacantes están libres y sin ninguna restricción.

En este caso como en tantos otros vemos como el Estado ha dejado indefensa a la víctima y a la familia.

Desde el Plenario de Trabajadoras-Partido Obrero nos solidarizamos con la familia y exigimos la inmediata investigación y la detención de los sospechosos que continúan libres.

#NiUnaMenos

#VivasyLibresNosQueremos

#ElEstadoEsResponsable