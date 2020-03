Una mujer y su hija desaparecidas en Lanús

Impulsemos una fuerte campaña para dar con el paradero de Cristina y su hija Ada. El Estado es responsable de su integridad física.

En el día miércoles (25/03) por la tarde tuvieron lugar las últimas comunicaciones de Cristina Beatriz Iglesias y su pequeña hija Ada, de 7 años, con su familia. Desde ese momento se desconoce su paradero y situación. Ambas se encontraban transitando la cuarentena en su hogar, ubicado en la zona de Monte Chingolo del distrito de Lanús.

Su otra hija, Dolores, se acercó a su domicilio y encontró fuertes indicios de que habrían sido víctimas de un ataque. En el mismo se encontraba Abel Romero, un vecino que alquilaba una pieza por la zona y que según registran los medios realizaba arreglos en la casa (infobae 27/3). En estos momentos es el principal sospechoso ante la posibilidad de que se trate de un femicidio.

“Me decía que mi mama se iba a pasar la cuarentena con una amiga, que agarró y se fue” señaló Dolores. En el lugar había cajones vacíos, sabanas y colchones recién lavados, también quedaron en el domicilio, la billetera de Cristina y documentación, con lo que la posibilidad de que se hayan ido a otro lugar parece poco probable.

Dolores había realizado la denuncia, en la comisaría del barrio, pero la policía no le dio ninguna entidad a la misma: “no me hicieron caso, me dijeron que espere, a ver si aparecía”. Es la misma realidad con la que se encuentran miles de mujeres que recurren a realizar denuncias ante casos por violencia de género.

Hacemos responsable al Estado de la situación de Cristina y de Ada, así como de la clarificación de lo sucedido y de un rápido despliegue para dar con su paradero. El despliegue masivo de las fuerzas represivas durante la cuarentena se muestra efectivo para amedrentar a la población, pero se trata de las mismas fuerzas policiales que desoyen las denuncias de las mujeres y sus familiares. Estamos ante una política de Estado.

Desde el Plenario de Trabajadoras exigimos que el Estado ponga a disposición todos los recursos para encontrarlas y nos ponemos a completa disposición de la familia de Cristina y de Ada para acompñar las medidas que resuelvan. Impulsemos una fuerte campaña para dar inmediatamente con su paradero.

Contacto de la familia ante cualquier información: 1135666736