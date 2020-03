¡Justicia para Claudia Repetto! El estado es responsable

A casi un mes de la denuncia por desaparición de Claudia Repetto en Mar del Plata, hoy (28 de marzo) se confirmó que fue víctima de femicidio perpetrado por Ricardo Rodríguez. La confirmación proviene de la declaración indagatoria que Rodríguez brindó esta mañana ante el fiscal Castro, mediante la cual se dio hallazgo al cuerpo de Claudia, en una zona que la policía afirmó haber rastrillado y a solo 20 metros de donde hace semanas se había encontrado una pala que un vecino había prestado a Rodríguez. El accionar de la policía y la justicia estos 28 días exhibe la trama de encubrimiento y responsabilidad del Estado.



La detención de Rodríguez no la realizó la policía, sino los hijos y amigos de Claudia, quienes sostuvieron la búsqueda de su madre y del entonces principal sospechoso, luego de que se suspendieran los rastrillajes. “Sabemos que estamos violando la cuarentena pero a mi mamá no la vamos a dejar de buscar” manifestó el jueves uno de sus hijos (La Capital, 28/03/20).



La “detención” se produjo a pocas cuadras de la casa de Rodríguez y luego de que fuera captado en varias oportunidades por cámaras de seguridad de vecinos y locales del barrio. Este alarmante dato revela la completa inacción policial y expone por contraste, la naturaleza del rol social de la policía, cuyas prácticas de abuso, amedrentamiento y humillación de la población en el marco de la cuarentena ha sido denunciada estos días en numerosos videos.



La desaparición de Claudia, el 1 de marzo, conmocionó a la ciudad y, junto con el femicidio de Jordana en la misma semana, promovió una inmensa movilización en los días previos al 8M. Como los audios de Fátima Acevedo, en Entre Ríos, los de Claudia también revelaron una situación violenta de acoso y persecución, en su caso de parte de Rodríguez, ex pareja que, además, vivía adelante de su casa. En función de esa situación previa y dado que el paradero de ambos se desconoce desde el mismo momento, Rodríguez se convirtió inmediatamente en principal sospechoso, en principio de la desaparición y a raíz de nuevos indicios de posible femicidio.



Los hijos venían denunciando también la inacción de la fiscalía, por lo que realizaron el jueves un corte frente al COM (centro de operación y monitoreo de las cámaras de la ciudad y lugar de trabajo del intendente Montenegro) y el viernes una concentración frente a Tribunales. El aislamiento preventivo y obligatorio impidió la continuidad de la movilización masiva en las calles, pero en su reemplazo desde el Plenario de Trabajadoras y el Polo Obrero impulsamos una campaña de fotos en las redes exigiendo la urgente búsqueda y aparición de Claudia, que se viralizó rápidamente. La campaña de fotos se propuso denunciar la responsabilidad del Estado, lo que quedó crudamente al descubierto pocas horas después cuando los hijos, por sus propios medios, lograron lo que la policía, evidentemente, no se propuso hacer.



La madrugada del viernes 27 los familiares comenzaron una vigilia reclamando que no se demore la declaración indagatoria de Rodríguez. A la misma se acercaron familiares de víctimas de femicidio, como los padres de Lucía Pérez. En este momento continúa la concentración en Tribunales de familiares y amigos de Claudia, quienes llegaron allí por la cruda comprensión de que la investigación no puede quedar librada al accionar del Estado que es garante, impulsor y cómplice de la larga cadena de violencias que condujeron a su femicidio y a la desesperante situación vivida por la familia en estos 28 días.



Desde el Plenario de Trabajadoras nos ponemos a disposición para colaborar en el reclamo de justicia para Claudia y con la organización independiente para preservar la vida y la integridad física de las mujeres en un contexto en el que se recrudece tanto la violencia como la responsabilidad y la complicidad del Estado.



Justicia para Claudia Repetto. El Estado es responsable.

Ni una Menos.

