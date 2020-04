Moreno: la desesperada búsqueda de Camila Tarocco

Camila Aldana Tarocco fue vista por última vez el viernes 4 de este mes a las 23.30 hs aproximadamente, luego no se supo más nada. Hay testigos que la vieron el sábado por la mañana con su expareja, padre de sus dos hijos, el cual declaró haberla llevado a una parada de colectivo para que fuera hasta el centro de Moreno.

Ariel González, la expareja, se encuentra detenido como sospechoso de la desaparición de Camila por tener antecedentes de violencia de género. Camila ya lo había denunciado, y no hace más de dos meses que salió de estar detenido por haber violado la perimetral que tenía en aquel momento.

El que también estuvo detenido es Cristhian Gauna, actual pareja de Camila, y que la fiscal Luisa Pontecorvo, a cargo de la UFI N° 3, ordenó excarcelar pero que imputó como sospechoso por contradicciones en sus declaraciones.

Hasta el momento del paradero de Camila no se sabe nada. Hubo allanamientos en varios lugares y todos dieron negativo, ni un indicio de que Camila pudo haber estado en alguno de esos lugares.

La responsabilidad del Estado

Camila es otra víctima más de la violencia machista, de su agresor y del Estado. Un Estado que no brinda los medios necesarios para que miles de mujeres y jóvenes como ella puedan salir de ese calvario. Un Estado que destina millones de dólares a pagar una deuda ilegítima y ni un solo peso para refugiar y asistir a las víctimas.

En el caso de Moreno, no hay cifras oficiales de la cantidad de denuncias por violencia de género, ni mensuales ni totales, así como tampoco se tiene certeza de la cantidad de femicidios ocurridos en sus cinco localidades. Ninguna de las gestiones, ni la actual ni las anteriores, pusieron en agenda a las víctimas de violencia de género.

Este accionar por parte del Estado se ve claramente reflejado también con los problemas que debe enfrentar la mujer trabajadora en general, y en particular en un distrito donde reina la desocupación, la pobreza y el hacinamiento. El gobierno municipal no ofrece ninguna contención ni acción frente a las constantes denuncias y reclamos para tratar estos temas y los que refieren a las violencias que la rodean tanto en el hogar como en las instituciones.

En el municipio de Moreno una mujer víctima de violencia de género no cuenta con espacio físico adecuado para refugiarse. Lo que se ofrece son reuniones con personas que aconsejan alejarse del agresor e ir a hacer la denuncia a la fiscalía y a la comisaría de la mujer. Y la única casa refugio que se conoce fue inaugurada públicamente, esto muestra el desconocimiento total de la necesidad de mantener la ubicación oculta para evitar el acercamiento del agresor.

No hay ni siquiera una secretaría de género que se pronuncie al respecto. En su lugar “funciona” la Dirección de políticas de género a cargo de Giselle Coronel de la que no se conoce con certeza cuál es su función, sus acciones ni su trabajo en este marco de pandemia. Por ejemplo, la Defensoría de la provincia de Buenos Aires anunció una reunión virtual que mantuvieron las responsables nacionales, provinciales y municipales en materia de género, entre las que se encontraba Coronel, para determinar cuáles serían las acciones ante las denuncias de violencia que se multiplicaron estos días. Sin embargo, no hay detalle de las resoluciones que se tomaron ni las conclusiones que surgieron. Se trata de una pantalla para ocultar las insuficientes medidas de un gobierno que no va a disponer de los recursos materiales necesarios para frenar los femicidios: un barbijo rojo, poner a disposición un número de teléfono en el que nadie responde o llamar a las fuerzas militares. En este punto es importante señalar que datos de la misma Casa del Encuentro informan que el 67% de los femicidas es o fue pareja de la víctima y el 21 % pertenece o fue de las fuerzas de seguridad.

Exigimos que el municipio de Moreno disponga de todos los recursos humanos y materiales para encontrar a Camila. En un contexto de cuarentena, con controles policiales y fuerzas de seguridad desplegadas por todo el territorio es inadmisible que no encuentren a una persona. Nos sumamos a todas las iniciativas por redes sociales y ruidazos desde nuestras casas. Aparición ya de Camila Tarocco.