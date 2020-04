Violencia hacia la mujer en la comisaría de Baradero

Durante el pasado 13 de abril una trabajadora sufrió un episodio de violencia. El hecho ocurrió nada más y nada menos que dentro de la comisaría municipal y fue protagonizado por parte de uno de los efectivos.

La víctima se dirigió a la comisaría para radicar la denuncia sobre un accidente que habría sufrido unas horas antes, el mismo habría ocurrido en la vía pública mientras se encontraba camino a buscar a sus hijos.

Tras haber efectuado la denuncia en presencia de un efectivo policial, se encuentra con que éste se vuelve violento contra su persona, proporcionándole gritos, maltratos, amenazas e insultos, exigiendo la firma del acta redactada, con la cual dicha mujer no estaba de acuerdo, ya que no compartía la transcripción realizada por el oficial. Ante tal situación, el efectivo procede a llamar a otro agente policial, a quien le hace firmar el acta como testigo, sin advertir que su firma era a ruego por negativa y no como testigo del procedimiento.

La violencia fue aún mayor cuando haciendo abuso de la autoridad este efectivo policial le cercenó la posibilidad de llevarse su vehículo, alegando que la víctima había roto con las medidas del aislamiento social obligatorio. Algo insólito, ya que dicha mujer se encontraba en el marco legal de la cuarentena, buscando a sus hijos.



De esta manera se muestra que la policía, incluyendo la comunal, está desplegada para garantizar el control social sobre los trabajadores y en especial a las mujeres trabajadoras, persiguiéndolas y violentándolas ¡por salir a hacer sus compras para cuidar de sus familias!

Esta es la policía del intendente Sanzio, que cuando era oposición marchaba junto a la exintendenta Antonijevich reclamando justicia por el feminicidio de María Bartonek, ocurrido en diciembre pasado. Son las mismas instituciones del Estado que garantizan la impunidad de los femicidas, las que llegan tarde para hacer cumplir las perimetrales, las que desfinancian el presupuesto destinado a la protección de la mujer y que no atienden ninguna necesidad de fondo.

Recordemos que éste es el mismo gobierno que impulsó el proyecto de ley Micaela y no lo está haciendo cumplir. Esta ley que ordena instruir a los funcionarios del Estado en cuestiones de género, en primer lugar a la policía, lo que demuestra que el problema radica en el carácter social de toda la institución.

El Plenario de Trabajadoras se une a la campaña de solidaridad con la mujer violentada y el repudio al accionar policial.

Por un Consejo Autónomo de Mujeres independiente del Estado, como contrapunto a la creación de ministerios que solo funcionan como suplemento, con maquillaje feminista, del gobierno de turno.