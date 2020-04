Santa Cruz: la policía agrede a testigo del femicidio de una docente

El Estado es responsable hasta la médula del crimen de Jésica Minaglia

El femicidio de la docente Jésica Minaglia, en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, ha conmovido a la provincia de Santa Cruz. Para expresar su repudio, en estos tiempos de cuarentena, decenas de mujeres de la localidad idearon un original método de protesta: reclamaron justicia con pancartas y carteles, mientras hacían cola para sacar dinero del cajero automático -una actividad que está permitida. A su vez, el miércoles se desarrolló un bocinazo de protesta. En Puerto Santa Cruz, hubo una protesta frente al supermercado La Anónima.

Jésica acababa de separarse de su pareja, un cabo de la policía, que aparece como el principal sospechoso del crimen. Han trascendido audios de whatsapp en que la amenaza de muerte.

El hermano del testigo que dio a conocer esos audios ha denunciado en redes sociales que éste fue víctima de una agresión policial, que incluyó literalmente un atropello, durante el operativo en que debían incautarle el celular. Dijo en Facebook: “siento mucha indignación, lo que anoche la policía hizo con mi familia no tiene nombre, mi madre y mi hermano no son delincuentes para que los traten como lo hicieron, no hacía falta que a mi hermano lo atropellen con la camioneta para sacarle el celular, siendo que él nunca se negó a colaborar con la justicia. Espero que no se borren pruebas en el camino y el celular llegue con toda la información a manos de la jueza, disculpen por desconfiar pero todo esto me huele muy raro, siento que algo sucio están tramando, no quiero pensar mal pero creo que quieren implicar a otra persona. A la policía y a la jueza les pido justicia por Jésica, que vayan por el verdadero culpable y que la policía deje de hostigar a mi familia”.

El testimonio es aterrador y a la vez muy clarificador sobre el rol que juegan las fuerzas de seguridad en particular y el Estado en general respecto a los femicidios, que suman más de 30 en el transcurso de la cuarentena, sin una respuesta por parte de las autoridades.

La Legislatura santacruceña, en una sesión virtual, realizó un minuto de silencio y votó por unanimidad un proyecto que reclama celeridad en la investigación del crimen. Es una cortina de humo para encubrir la completa falta de respuestas del poder político frente a la violencia contra las mujeres.

Es claro que el violento accionar contra un testigo de la causa, así como los vínculos de la institución con el principal acusado del crimen, ponen de manifiesto que la policía de Santa Cruz no puede ser parte de la investigación. Por ello, solicitamos que se conforme una comisión investigadora con participación de la familia, organismos de derechos humanos y organizaciones independientes de mujeres.

Desde Tribuna Docente y el Plenario de Trabajadoras llamamos a no bajar los brazos y a luchar para que tengamos #JusticiaPorJesica.

A seguir gritando fuerte: el Estado es responsable, Ni Una Menos, y a organizarnos para terminar con los femicidios y la violencia contra las mujeres.